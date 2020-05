Katy Perry: Έκανε έκπληξη σε γιατρό και τα δύο μικρά παιδιά της

Η Katy Perry είναι ευγνώμων για όλους τους επαγγελματίες υγείας που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο καθημερινά για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του COVID-19.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε μέσω Zoom στην ενότητα «Tell T.J.» της εκπομπής «Good Morning America» ​​για να βοηθήσει τον T.J. Holmes να κάνει έκπληξη στη Megan Ranney, η οποία εργάζεται ως γιατρός σε τμήμα επειγόντων περιστατικών στην πρώτη γραμμή της πανδημίας του κορονοϊού στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ.

Στην κλήση συμμετείχαν και τα δύο παιδιά της Ranney, η 11 ετών Lillian και ο 8 ετών Clark, που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους για την εικονική συνάντησή τους με την Katy Perry.

«Η μαμά σας, Megan, είναι απόλυτη ηρωίδα. Δεν είστε τόσο υπερήφανοι για εκείνη;», ρώτησε η τραγουδίστρια. «Η μαμά σας θα μπορούσε να μπει στο τσίρκο. Κάνει κυριολεκτικά την καλύτερη δουλειά ζογκλέρ στον κόσμο», συνέχισε.

«Σε ευχαριστούμε Megan. Είσαι τόσο γενναία. Δεν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε αυτό χωρίς εσένα», πρόσθεσε.

«Είμαι βέβαιη ότι δεν είναι εύκολο (να το κάνεις) κάθε μέρα, αλλά ξέρω ότι όταν θα πηγαίνω για ύπνο κάθε βράδυ, από αυτήν την κλήση και έπειτα, θα σε κρατάω στις προσωπικές προσευχές μου», τόνισε η Katy Perry.

Μιλώντας αργότερα στο ET, η Ranney παραδέχτηκε ότι δεν είχε ιδέα για την έκπληξη που θα δεχόταν από την Katy Perry όταν συμφώνησε να κάνει τη συνέντευξη με το «GMA».

«Έχω κάνει τελευταία αρκετές εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες σχετίζονται πρόσφατα με το #GetUsPPE και τη δουλειά μου στο τμήμα επειγόντων περιστατικών , οπότε σκέφτηκα ότι είχαν επικοινωνήσει με αυτό», είπε.

Να σημειωθεί ότι το #GetUsPPE είναι ένας «λαϊκός συνασπισμός εθελοντών» που εργάζεται για την επαρκή προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας στους επαγγελματίες υγείας των ΗΠΑ.

«Έφτιαξε την ημέρα των παιδιών μου, αν και το 11χρονο παιδί μου έχει το δικαίωμα να με κοιτάζει με αγανάκτηση, όπως φαίνεται στο τέλος του βίντεο», συμπλήρωσε η Megan Ranney για την έκπληξη της Katy Perry.

Getting home at 1am from a long night in the ER @RIHospital (thankful for my amazing residents incl @AnitaKnopov @LukeMessac of @BrownEMRes 😷).

Just hoping I won’t sleep through my alarm for @JohnKingCNN with @ashishkjha tmrw 🤞🏽 …we have so much to talk about!! pic.twitter.com/VknXYv9XOl

— Megan Ranney MD MPH (@meganranney) May 17, 2020