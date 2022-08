Η Katy Perry έφερε το Λας Βέγκας στο «Saturday Night Live»

Η Katy Perry εμφανίστηκε στο «Saturday Night Live» για τέταρτη φορά στην καριέρα της.

Η Katy Perry παρουσίασε στο «Saturday Night Live» μία γεύση από τις παραστάσεις της στο Λας Βέγκας.

Η 37χρονη αστέρας της pop ήταν προσκεκλημένη στη δημοφιλή εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης στις 29 Ιανουαρίου και πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις που παρέπεμπαν στο ύφος και στα σκηνικά του σόου «Play» που παρουσιάζει αυτήν την περίοδο στο «Theatre at Resorts World» του Λας Βέγκας.

Η Katy Perry ανέβηκε στη σκηνή του «Saturday Night Live» μετά από μία ενθουσιώδη εισαγωγή από τον ηθοποιό Willem Dafoe – ο οποίος ήταν οικοδεσπότης του τελευταίου επεισοδίου της εκπομπής – και τραγούδησε το «When I’m Gone», το νέο τραγούδι της με τον Σουηδό DJ και παραγωγό Alesso, σε ένα act με θέμα την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων».

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε σε ένα πολύχρωμο ψυχεδελικό σκηνικό φορώντας μία κόκκινη στολή μανιταριού ενώ ήταν περιτριγυρισμένη από γιγάντια μανιτάρια που χόρευαν κρατώντας ταμπέλες με την επιγραφή «Φάε με».

Στην εμφάνιση συμμετείχε και ο Alesso, ο οποίος έδινε τον παλμό από το φόντο.

Η Katy Perry κατέβασε ταχύτητα στη δεύτερη εμφάνισής της στο «Saturday Night Live» και ερμήνευσε μία λιτή εκδοχή του τραγουδιού της «Never Really Over».

Η τραγουδίστρια της pop ερμήνευσε το «Never Really Over» φορώντας ένα φουσκωτό γαλάζιο φόρεμα, ενώ ήταν φωλιασμένη ανάμεσα σε γιγαντιαία μανιτάρια και κάτω από έναν μελαγχολικό νυχτερινό ουρανό γεμάτο αστέρια.

Αυτή ήταν η τέταρτη εμφάνιση της Katy Perry στο «Saturday Night Live». Το ιστορικό πλατό του Studio 8H την είχε υποδεχθεί ξανά το 2010, το 2013 και το 2017.

Η Katy Perry ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την παράταση των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, προσθέτοντας στο πρόγραμμα του σόου «Play» άλλες 16 παραστάσεις. Οι εμφανίσεις της, οι οποίες ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο, θα διαρκέσουν μέχρι τις 13 Αυγούστου.

Στο επόμενο επεισόδιο το «Saturday Night Live», το οποίο θα προβληθεί στις 26 Φεβρουαρίου, οικοδεσπότης θα είναι ο κωμικός και ηθοποιός John Mulaney ενώ το μουσικό σκέλος της βραδιάς θα αναλάβουν οι LCD Soundsystem.