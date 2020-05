Η Katy Perry μιλά για τις δύσκολες ημέρες της εγκυμοσύνης: «Κλαίω κάνοντας απλές δουλειές»

«Νομίζω ότι πολλά από αυτά είναι ορμονικά», σχολιάζει η Katy Perry για τις δύσκολες ημέρες της εγκυμοσύνης.

Η Katy Perry, εκφράζοντας πάντα ελεύθερα τα συναισθήματά της, μίλησε ανοιχτά για τις απότομες αλλαγές στη διάθεσή της που βιώνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Το περασμένο Σάββατο η τραγουδίστρια της pop ήταν επικεφαλής του φιλανθρωπικού διαδικτυακού show «SHEIN Together», το οποίο συγκέντρωσε χρήματα για το Ταμείο Αλληλεγγύης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον COVID-19.

«Θα έλεγα ότι έχω πέντε καλές ημέρες και δύο ημέρες όπου κλαίω όταν κοιτάζω τα δάχτυλα των ποδιών μου ή κλαίω όταν κάνω απλές δουλειές», είπε στην οικοδέσποινα Erin Lim.

«Νομίζω ότι πολλά από αυτά είναι ορμονικά και δεν είμαι συνηθισμένη να είμαι κοντά σε τόσους πολλούς ανθρώπους σε έναν περιορισμένο ή μικρό χώρο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω συνηθίσει να βγαίνω έξω έξω. Μου αρέσει ο χρόνος που είμαι μόνη μου», συνέχισε.

Η Katy Perry αναφέρει ότι ο χώρος στον οποίο μπορεί να περνά χρόνο μόνη της υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες είναι το αυτοκίνητό της: «Δεν υπάρχει πραγματικά πουθενά αλλού να πάω εκτός από το αυτοκίνητό μου, γι ‘αυτό πηγαίνω πολύ εκεί», είπε.

Κατά τη διάρκεια της τετράωρης διαδικτυακής εκδήλωσης η Katy Perry τραγούδησε επίσης από το σπίτι της μία μίξη παλαιότερων και νεότερων τραγουδιών της όπως τα «Firework», «Roar» και «Never Really Over».

Στο «SHEIN Together» συμμετείχαν επίσης η Rita Ora, ο Lil Nas X και η Doja Cat.