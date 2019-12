Katy Perry: Το χαριτωμένο και παιχνιδιάρικο music video του «Cozy Little Christmas»

Με καθυστέρηση ενός έτους αποκτά εικόνα το «Cozy Little Christmas» της Katy Perry.

Η Katy Perry μοιράζεται το χαριτωμένο και παιχνιδιάρικο music video για το τραγούδι «Cozy Little Christmas», όπου οι ρόλοι αντιστρέφονται και ο Άγιος Βασίλης απολαμβάνει τις διακοπές του πριν κάνει το μεγάλο ταξίδι για να μοιράσει τα δώρα του.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε το δίδυμο των WATTS, γνωστοί για τις συνεργασίες τους με καλλιτέχνες όπως ο Steve Aoki και η Noah Cyrus.

Το «Cozy Little Christmas» κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2018 και αρχικά ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Amazon Music, ενώ τον περσινό Δεκέμβριο κυριάρχησε στο Νο. 1 του Adult Contemporary Radio Airplay στις ΗΠΑ.

Πλέον το τραγούδι κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα.

Η Katy Perry τραγουδά στο «Cozy Little Christmas» για την πιο αγαπημένη της εποχή του χρόνου, αντλώντας έμπνευση από παλαιότερες χριστουγεννιάτικες διακοπές με την οικογένειά της στη Δανία.

Η τραγουδίστρια υπογράφει τη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή του single μαζί με τον Greg Wells, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο τραγούδι «Waking Up In Vegas», και τον Ferras Alqaisi, ο οποίος συμμετείχε στη δημιουργία διάφορων τραγουδιών από το άλμπουμ «Witness».

Το τελευταίο εξάμηνο η Katy Perry έχει κυκλοφορήσει τρία ολοκαίνουργια τραγούδια, το χρυσό «Never Really Over», το «Small Talk» και το «Harleys In Hawaii», δημιουργώντας προσδοκίες για το επόμενα δισκογραφικά βήματά της.