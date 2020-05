Katy Perry: Απαντά στις φήμες περί συνεργασίας με την Taylor Swift

Η Katy Perry ούτε διαψεύδει ούτε επιβεβαιώνει τις φήμες.

Για ακόμα μία φορά συζητείται στα κοινωνικά δίκτυα η πιθανότητα συνεργασίας της Katy Perry και της Taylor Swift.

Μετά τη συμφιλίωση των δύο αστέρων της pop και την εμφάνιση της Katy Perry στο music video για το single «You Need To Calm Down» της Taylor Swift, οι θαυμαστές τους έχουν αρχίσει να εξετάζουν το σενάριο να επαναληφθεί το σκηνικό.

Αυτή τη φορά οι εικασίες περιστρέφονται γύρω από το νέο single «Daisies» της 35χρονης τραγουδίστριας που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Η Katy Perry έδωσε συνέντευξη μαζί με τον Lionel Richie και τον Luke Bryan στο Extra TV με αφορμή τον επερχόμενο τελικό του «American Idol», ωστόσο μίλησε και για το νέο άλμπουμ της, για το οποίο δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ενώσει ξανά τις δυνάμεις της με την Taylor Swift, η pop star έδωσε μία σιβυλλική απάντηση.

«Λοιπόν, θα πρέπει απλώς να συντονιστείτε στο “Idol” για να δείτε αν οι φήμες είναι αληθινές ή λανθασμένες», είπε.

Η Katy Perry θα παρουσιάσει πρώτη φορά ζωντανά το νέο τραγούδι της «Daisies» στο φινάλε του «American Idol», που θα μεταδοθεί από το ABC την Κυριακή 17 Μαΐου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση του τελικού θα προβληθεί από το σταθμό η μαγνητοσκοπημένη συναυλία «City of Love Concert» της Taylor Swift στο Παρίσι.