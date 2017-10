Η κόντρα μεταξύ της Katy Perry και της Taylor Swift έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, με εκατέρωθεν ρίψεις «βελών».

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο αμερικανικό «American Idol» και να τραγουδήσετε Taylor Swift μπροστά στην Katy Perry, μην το δοκιμάσετε. Έχετε κοπεί πριν καν το δοκιμάσετε.

Η Katy Perry έχει απαγορεύσει τα τραγούδια της Taylor Swift στις οντισιόν του «American Idol», όπου είναι μέλος της κριτικής επιτροπής, επειδή δε θέλει να οξύνει τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους.

Παρά το γεγονός ότι η 27χρονη συνάδελφός της αναφέρθηκε σε εκείνη στο video clip του «Look What You Made Me Do», η 33χρονη τραγουδίστρια δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια.

Μία πηγή σχολιάζει στο «Naughty Gossip ότι «η Katy θέλει η εκπομπή (σ.σ. το «American Idol», δηλαδή) να αφορά την εύρεση νέων ταλέντων και όχι το συνεχιζόμενο δράμα μεταξύ εκείνης και της Taylor».

«Αν κάποιος στην οντισιόν τραγουδήσει ένα τραγούδι της Taylor, τότε το όλο θέμα επικεντρώνεται στην αντίδραση της Katy, όχι στο άτομο που κάνει οντισιόν. Η Katy επιμένει σε ένα “American Idol” χωρίς δράμα. Επιπλέον, δεν είναι ακριβώς αναστατωμένη που ο κόσμος θα τραγουδά τις δικές της επιτυχίες της και όχι της Taylor», πρόσθεσε.

Η Katy Perry αμείφθηκε με 25 εκατομμύρια δολάρια να βρεθεί στην κριτική επιτροπή του «American Idol», μαζί με τον Lionel Richie και τον Luke Bryan.