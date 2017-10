Θέλεις το «εισιτήριο» για να γίνεις το επόμενο «American Idol»; Τότε αγόρασε εισιτήριο σε μία από τις συναυλίες της Katy Perry.

Είναι λίγο περίεργο. Το «American Idol» ανακοίνωσε οντισιόν που θα πραγματοποιηθούν στις επερχόμενες συναυλίες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στο πλαίσιο της περιοδείας της, «Witness: The Tour».

Υπάρχει ήδη μία προγραμματισμένη ακρόαση που θα λάβει χώρα στην εμφάνισή της στο Nashville, στις 18 Οκτωβρίου.

Βασική προϋπόθεση: Πρέπει να έχετε αγοράσει ένα εισιτήριο για τη συναυλία της Katy Perry εάν θέλετε να πάρετε μέρος στην οντισιόν, ακόμα και εάν δεν κατοικείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

NEW pop-up auditions at @katyperry Nashville show 10/18!

1. You *must* have tix to the concert

2. Look for the Idol table inside pic.twitter.com/LmlhxcGIc7

— American Idol (@AmericanIdol) October 13, 2017