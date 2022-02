«Of Time»: Το νέο τραγούδι της Katerine Duska είναι μία κραυγή αγωνίας

Η Katerine Duska εκφράζει με όχημα το «Of Time» τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αγωνίες της γενιάς της.

Το «Of Time» είναι το ολοκαίνουργιο single της Katerine Duska και αποτελεί το πρώτο μέρος του επίλογου του επερχόμενου EP της με τίτλο «Call Me Nyx».

Το τραγούδι κυκλοφορεί μαζί ένα βίντεο σε μορφή ταινίας μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια την Katerine Duska στον ρόλο του alter ego της, Nyx.

Με αιχμηρό ήχο και εικόνα, η μανιώδης διάθεση του «Of Time» εντείνεται από την ασφυκτική ατμόσφαιρα του βίντεο, μια αντίστροφη μέτρηση και ένα απροσδόκητο cliffhanger.

Η Katerine Duska τραγουδά με τη συναρπαστική φωνή της «Are we out of time?» (Έχουμε ξεμείνει από χρόνο;), εκφράζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αγωνίες της γενιάς της, ενώ η Nyx βλέπει το ταξίδι της μέσα στη νύχτα να τελειώνει.

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Katerine Duska υπογράφει τη μουσική και τους στίχους του Of Time μαζί με τον στενό συνεργάτη της David Sneddon (Lewis Capaldi, Sam Smith, Lana Del Rey). Η παραγωγή του τραγουδιού έγινε στο Λονδίνο από τον Anu Pillai (Lewis Capaldi, Roisin Murphy) και στην Αθήνα από τον Daniel Hyde.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας μικρού μήκους για το «Of Time» υπογράφει η ανερχόμενη σκηνοθέτρια Elle Terse.

Το «Of Time» διαδέχεται το ομότιτλο τραγούδι του EP «Call Me Nyx», με το οποίο η Katerina Duska σύστησε τη Nyx, χορεύοντας στο σκοτάδι με τον πιο δυναμικό και αιχμηρό ήχο της.

Εν τω μεταξύ, η Katerine Duska αναμένεται να συμμετάσχει στο φημισμένο φεστιβάλ «SXSW» που θα διεξαχθεί στο Όστιν του Τέξας από τις 11 έως τις 20 Μαρτίου.

Το «Of Time» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις υπηρεσίες streaming από τη Minos EMI, a Universal Music Company.