Η Kate Hudson θα κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ

«Απλά θέλω να βγάλω έναν δίσκο και έτσι, λοιπόν, θα το κάνω».

Η Kate Hudson ανακοίνωσε ότι θα μοιραστεί για πρώτη φορά με το κοινό τη δική της μουσική.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής στο «The Tonight Show» του Jimmy Fallon, η 43χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι γράφει μουσική εδώ και καιρό και ότι σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ μέσα στο νέο έτος.

«Λατρεύω να τραγουδάω», είπε, καθώς συζητούσε με τον Jimmy Fallon τη συμμετοχή τους στην ταινία «Almost Famous» (Σχεδόν Διάσημοι) του 2000. «Νιώθω περίεργα που το λέω… Ετοιμάζω έναν δίσκο εδώ και περίπου ένα χρόνο. Είναι τόσο διασκεδαστικό», συνέχισε.

Η έμπνευση για να δημιουργήσει τη δική της μουσική ήρθε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Ξέρετε, είχα αυτό το πράγμα κατά τη διάρκεια του COVID… Κάθε φορά που δίνεις συνεντεύξεις, σε ρωτάνε: “Έχεις μετανιώσει για τίποτα;”. Κι εγώ λέω: “Είμαι στις αρχές των 40, όχι ακόμα”. Αλλά κατά τη διάρκεια του Covid, σκεφτόμουν: “Τι κάνω;”», περιέγραψε.

Η Kate Hudson εξήγησε ότι ενώ γράφει τραγούδια εδώ και πολλά χρόνια, τώρα ένιωσε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να τα κυκλοφορήσει.

«Γράφω μουσική από τα 19 μου και δεν την έχω μοιραστεί ποτέ και έτσι σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν ένα από τα πράγματα που θα μετανιώνω περισσότερο. Δεν έχω καμία προσδοκία. Απλά θέλω να βγάλω έναν δίσκο και έτσι, λοιπόν, θα το κάνω και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη. Ανυπομονώ», είπε.

Επίσης, επιβεβαίωσε ότι το νέο άλμπουμ της αναμένεται να κυκλοφορήσει «τον επόμενο χρόνο».

Η Kate Hudson αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι είχε μεταφέρει το ταλέντο της στο στούντιο ηχογράφησης τον Απρίλιο.

Τότε, ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία τραγουδούσε σε έναν χώρο πρόβας και ανακοίνωσε τα σχέδιά της να ηχογραφήσει το πρώτο άλμπουμ της.

«Επιτέλους συνειδητοποίησα ότι ήρθε η ώρα να πω “άντε στο καλό” και να τραγουδήσω #albumincoming #myikigai», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφερόμενη προφανώς στη μουσική ως το δικό της «ikigai», μία ιαπωνική έννοια που μεταφράζεται ως «λόγος ύπαρξης».

Ενώ αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που η Kate Hudson ηχογραφεί ένα άλμπουμ, δεν είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει. Γεννήθηκε σε μια μουσική οικογένεια, καθώς ο πατέρας της William Louis Hudson Jr. συμμετείχε ως τραγουδιστής μαζί με τα αδέλφια του στο συγκρότημα The Hudson Brothers από τη δεκαετία του 1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Επίσης, στην καριέρα της ως ηθοποιός είχε πολλές μουσικές στιγμές, από την ερμηνεία του τραγουδιού «You’re So Vain» της Carly Simon με τον Matthew McConaughey στην ταινία «How to Lose a Guy in 10 Days» (Πώς Να Χωρίσετε Σε 10 Μέρες) του 2003 μέχρι την ερμηνεία του «Cinema Italiano» ως βασικό μέλος του καστ στο κινηματογραφικό μιούζικαλ «Nine» του 2009.

Επιπλέον, η Kate Hudson εμφανίστηκε στον ρόλο της δασκάλας χορού Cassandra July σε πέντε επεισόδια του «Glee», κατά τη διάρκεια των οποίων τραγούδησε το «All That Jazz» από το «Chicago», το «Americano» της Lady Gaga σε συνδυασμό με το «Dance Again» της Jennifer Lopez και του Pitbull και το «Upright (Everything’s Alright)» του Stevie Wonder.

Πιο πρόσφατα, τραγούδησε αρκετά από τα τραγούδια που έγραψε η Sia για την αμφιλεγόμενη ταινία «Music» του 2021, μεταξύ των οποίων το «1+1» και το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας.