Η Kate Bush σχολιάζει την επιτυχία «Running Up That Hill» μετά την εμφάνισή του στο «Stranger Things»

«Είναι πραγματικά συναρπαστικό όλο αυτό».

Η Kate Bush εξέδωσε μία σπάνια δήλωση για το παγκόσμιο ενδιαφέρον που έχει συγκεντρώσει το τραγούδι της «Running Up That Hill (A Deal With God)» μετά την εμφάνισή του στην τέταρτη σεζόν του «Stranger Things».

«Ίσως έχετε ακούσει ότι το πρώτο μέρος της φανταστικής, συναρπαστικής νέας σεζόν του “Stranger Things” κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Netflix. Περιλαμβάνει το τραγούδι “Running Up That Hill”, το οποίο απέκτησε εντελώς νέα ζωή από τους νεαρούς θαυμαστές που αγαπούν τη σειρά – και εγώ την αγαπώ!», έγραψε η Bush σε ένα σύντομο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της.

«Χάρη σε αυτό, το “Running Up That Hill” βρίσκεται στα charts σε όλο τον κόσμο και μπήκε στο Νο. 8 του βρετανικού chart. Είναι πραγματικά συναρπαστικό όλο αυτό! Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι έχουν υποστηρίξει το τραγούδι», συνέχισε.

«Περιμένω με κομμένη την ανάσα το υπόλοιπο της σειράς τον Ιούλιο», κατέληξε.

Το «Running Up That Hill» ήταν το lead single του άλμπουμ «Hounds Of Love» της Kate Bush που κυκλοφόρησε το 1985.

Η Kate Bush σπάνια δίνει άδεια χρήσης της μουσικής της για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά έκανε μία εξαίρεση λόγω της αγάπης της για τη σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix.

Η απόφαση αυτή απέδωσε καρπούς για τη Βρετανίδα τραγουδίστρια. Τις ημέρες αμέσως μετά την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things», το «Running Up That Hill» σημείωσε αύξηση 8.700% στα streams του στο Spotify παγκοσμίως και ανέβηκε στην κορυφή τόσο του αμερικανικού ημερήσιου chart στο Spotify όσο και στο chart πωλήσεων του iTunes.

Το «Running Up That Hill» παίζει βασικό ρόλο και επαναλαμβάνεται σε όλη την τέταρτη σεζόν του «Stranger Things». Είναι επίσης το αγαπημένο τραγούδι του χαρακτήρα της Max Mayfield, τον οποίο υποδύεται η Sadie Sink.

Μετά την κυκλοφορία του το 1985, το «Running Up That Hill» έγινε το single της Kate Bush που έχει ανέβει στην υψηλότερη θέση στο Billlboard Hot 100, φτάνοντας στο Νο. 30 της κατάταξης.

Το «Running Up That Hill» έχει διασκευαστεί πολλές φορές από διάφορους καλλιτέχνες, όπως από τους Placebo το 2003, μία εκτέλεση που εμφανίστηκε στη σειρά «The O.C.» και από την Meg Myers το 2019 σε μία εκδοχή που έφτασε στην κορυφή του Εναλλακτικού Airplay Chart του Billboard.

Σύμφωνα με το Spotify, ολόκληρη η δισκογραφία της Kate Bush σημείωσε αύξηση 1.600% στα streams παγκοσμίως μετά την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things».

Παράλληλα, το «Running Up That Hill (A Deal With God)» διατηρείται στο No. 2 του ημερήσιου παγκόσμιου chart του Spotify.