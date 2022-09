Kate Bush: Το «Running Up That Hill» έγινε το πρώτο της single στο Top 10 των ΗΠΑ χάρη στο «Stranger Things»

Το «Stranger Things» έδωσε δεύτερη ζωή στο τραγούδι της Kate Bush.

Αν και το «As It Was» του Harry Styles διατηρείται στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 για πέμπτη εβδομάδα, το κλασικό τραγούδι «Running Up That Hill» της Kate Bush από το 1985 είναι αυτό που αποτελεί θέμα συζήτησης, καθώς επανήλθε στο Νο. 8 του chart.

Η εμφάνιση του «Running Up That Hill» στην τέταρτη σεζόν της σειράς «Stranger Things» του Netflix έγινε το εφαλτήριο για να ξεπεράσει το τραγούδι το Νο. 30 στο οποίο είχε βρεθεί το 1985 και να γίνει το πρώτο single της Kate Bush που εμφανίζεται στο Top 10 chart.

Το «Stranger Things», το οποίο διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’80, χρησιμοποιεί το «Running Up That Hill» σε πολλά επεισόδια του πρώτου μέρους της τέταρτης σεζόν, που κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου. Το τραγούδι αποτελεί το επίκεντρο της περιπέτειας του χαρακτήρα της Max Mayfield, τον οποίο υποδύεται η ηθοποιός Sadie Sink.

Η εμφάνιση του «Running Up That Hill» στο «Stranger Things» αποτέλεσε έκπληξη για τους θαυμαστές της Kate Bush, καθώς η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός σπάνια εγκρίνει τη χρήση των τραγουδιών της σε άλλα μέσα.

Σε πρόσφατο άρθρο του Variety, η Wende Crowley, Ανώτερη Αντιπρόεδρος Δημιουργικού Μάρκετινγκ, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Sony Music Publishing, δήλωσε ότι η Kate Bush επέτρεψε τη χρήση του τραγουδιού στη σειρά αφού εξέτασε το σενάριο και τα πλάνα του «Stranger Things» που περιέγραφαν τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η ενσωμάτωση του «Running Up That Hill».

Η Kate Bush δημοσίευσε επίσης μία σπάνια δήλωση στην ιστοσελίδα της, στην οποία ανέφερε ότι ήταν θαυμάστρια του «Stranger Things» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχία που γνωρίζει το «Running Up That Hill».

Στα αμερικανικά charts, είναι σχεδόν ανήκουστο ένα παλαιότερο (και μη χριστουγεννιάτικο) τραγούδι να κάνει άλμα στο Top 10, δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του.

Το 1992, το «Bohemian Rhapsody» των Queen ανέβηκε στο Νο. 2 του Billboard Hot 100 μετά την εμφάνισή του στην ταινία «Wayne’s World», ενώ το 2020, το «Dreams» των Fleetwood Mac γνώρισε τεράστια αύξηση της δημοτικότητας στο TikTok, αλλά και πάλι έφτασε μόνο μέχρι το Νο. 12 του chart.

Το «Running Up That Hill» της Kate Bush ανέβηκε επίσης στο Νο. 1 των Digital Song Sales και στο Νο. 6 του Streaming Songs Chart στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εμφάνισή του στο «Stranger Things».

Η Kate Bush έκανε την πρώτη εμφάνισή της στα charts του Billboard το 1979, αλλά το «Running Up That Hill» είναι το πρώτο της τραγούδι που ανεβαίνει στο Top 10 του Hot 100.

Το «Running Up That Hill» έκανε την είσοδό του στα charts τον Νοέμβριο του 1985, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Hounds Of Love» της Kate Bush στο οποίο είχε συμπεριληφθεί και έφτασε τότε στο Νο. 30 της κατάταξης.

Το κλασικό τραγούδι της Kate Bush ανέβηκε επίσης στο Top 10 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτήν την εβδομάδα διεκδικεί την πρωτιά από το «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει συμπληρώσει 9 συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1.