Το «Stranger Things» έστειλε την Kate Bush στην κορυφή των charts.

Το «Running Up That Hill (A Deal With God)» της Kate Bush ανεβαίνει για πρώτη φορά στο No. 1 του chart του Ηνωμένου Βασιλείου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Το κλασικό τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 1985, έχει κατακλύσει τα charts παγκοσμίως τις τελευταίες εβδομάδες μετά τη χρήση του στην τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things» του Netflix, αποκτώντας μία νέα γενιά θαυμαστών.

Το «Stranger Things», το οποίο διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’80, χρησιμοποιεί το «Running Up That Hill» σε πολλά επεισόδια του πρώτου μέρους της τέταρτης σεζόν, που κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου. Το τραγούδι αποτελεί το επίκεντρο της περιπέτειας του χαρακτήρα της Max Mayfield, την οποία υποδύεται η ηθοποιός Sadie Sink.

Η Kate Bush έσπασε τρία ρεκόρ στα βρετανικά charts με την άνοδο του «Running Up That Hill» στο Νο. 1.

Είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που κατακτά την κορυφή του chart, ενώ τα 37 χρόνια είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε ένα τραγούδι για να φτάσει στο No. 1, ξεπερνώντας το «Last Christmas» των Wham! , το οποίο ανέβηκε για πρώτη φορά στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιανουάριο του 2021.

Το «Running Up That Hill» είναι το δεύτερο τραγούδι της Kate Bush που κατακτά το No. 1 των βρετανικών charts. Ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή πριν από 44 χρόνια με το δισκογραφικό ντεμπούτο της με το single «Wuthering Heights».

Αυτό είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία που έχει μεσολαβήσει μεταξύ δύο No. 1 singles ενός καλλιτέχνη.

Την προηγούμενη εβδομάδα το «Running Up That Hill» κυριάρχησε στην πρώτη θέση στο παγκόσμιο chart του Spotify και έγινε το τραγούδι με τα περισσότερα streams στον πλανήτη για το συγκεκριμένο διάστημα. Μόνο την περασμένη εβδομάδα συγκέντρωσε πάνω από 57 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Μετά την εμφάνισή του στο «Stranger Things», το «Running Up That Hill» χάρισε στην Kate Bush την υψηλότερη θέση στην οποία έχει βρεθεί στα charts των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή το τραγούδι βρίσκεται στο Νο. 4 του κύριου chart του Billboard Hot 100 και στο Νο. 1 του chart του Billboard Global 200.

Το «Running Up That Hill» έχει ανέβει πλέον στο Top 10 σε 13 χώρες σε όλο τον κόσμο και είναι Νο. 1 στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στη Σουηδία και στην Ελβετία, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το τραγούδι, όταν κυκλοφόρησε το 1985 στο πλαίσιο του άλμπουμ «Hounds of Love» της Kate Bush, είχε φτάσει στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και στο No. 30 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ.

H Kate Bush δημοσιεύει τις τελευταίες ημέρες τακτικές δηλώσεις με τις οποίες αναγνωρίζει την απρόσμενη επιτυχία του «Running Up That Hill».

Στη νεότερη δήλωσή της, μετά την κατάκτηση της κορυφής του βρετανικού chart, η Kate Bush εξήρε το έργο των αδελφών Duffer, των δημιουργών του «Stranger Things», στην τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix και ανέφερε για ακόμα μία φορά τη συγκίνησή της για την τεράστια επιτυχία του «Running Up That Hill».

«Οι αδελφοί Duffer δημιούργησαν τέσσερις εξαιρετικές σεζόν του “Stranger Things” στις οποίες οι ηθοποιοί που ήταν παιδιά έχουν εξελιχθεί σε νεαρούς ενήλικες», έγραψε η Kate Bush.

«Σε αυτή την τελευταία σεζόν οι πρωταγωνιστές αντιμετωπίζουν πολλές από τις ίδιες προκλήσεις που υπάρχουν στην πραγματική ζωή αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι οι αδελφοί Duffer έχουν αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε μια εποχή που είναι απίστευτα δύσκολη για όλους, ειδικά για τους νεότερους», συνέχισε.

«Χρησιμοποιώντας το “Running Up That Hill” με τόσο θετικό τρόπο – ως φυλαχτό για τη Max (έναν από τους κύριους γυναικείους χαρακτήρες) – το τραγούδι μπήκε στη συναισθηματική σφαίρα της ιστορίας της. Ο φόβος, η σύγκρουση και η δύναμη της αγάπης βρίσκονται παντού γύρω από εκείνη και τους φίλους της», ανέφερε η Kate Bush, επιβεβαιώνοντας ότι είναι θαυμάστρια της σειράς, όπως έχει ήδη δηλώσει.

«Χαιρετίζω τους αδελφούς Duffer για το θάρρος τους, που κάνουν αυτή τη νέα σεζόν πολύ πιο ενήλικη και σκοτεινή. Θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ που έφεραν το τραγούδι στη ζωή τόσων ανθρώπων», πρόσθεσε.

«Είμαι συγκλονισμένη από το μέγεθος της αγάπης και της υποστήριξης που λαμβάνει το τραγούδι, και όλα αυτά συμβαίνουν πολύ γρήγορα, σαν να παρασύρονται από μια δύναμη της φύσης. Πρέπει να παραδεχτώ ότι αισθάνομαι πραγματικά συγκινημένη από όλα αυτά», σημείωσε.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε το τραγούδι Νο. 1 με έναν τόσο απροσδόκητο τρόπο», κατέληξε η Kate Bush.