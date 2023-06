Kate Bush: Το «Running Up That Hill» συγκέντρωσε 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify

Το «Running Up That Hill» είναι το πρώτο τραγούδι των ’80s από γυναίκα που συγκεντρώνει 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.



Μπορεί το 2022 να ήταν η χρονιά που το κλασικό τραγούδι «Running Up That Hill» της Kate Bush έγινε φαινόμενο της pop κουλτούρας, αλλά το 2023 είναι η χρονιά που γράφει επίσημα ιστορία στις πλατφόρμες streaming.

Μετά την εμφάνιση του «Running Up That Hill» στην τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Stranger Things» του Netflix, το τραγούδι ήρθε ξανά στο επίκεντρο της προσοχής και εκτοξεύτηκε στην κορυφή των βρετανικών charts.

Επιπλέον, η Kate Bush κατέγραψε τρία ρεκόρ με το «Running Up That Hill»: για τον καλλιτέχνη με το μεγαλύτερο κενό μεταξύ δύο No. 1 singles, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε ένα τραγούδι για να φτάσει στο Νο. 1 και τη μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνιδα που ανέβηκε στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τώρα, η Kate Bush σημειώνει άλλο ένα ρεκόρ. Το «Running Up That Hill» ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify και έγινε το πρώτο τραγούδι της δεκαετίας του ’80 από γυναίκα καλλιτέχνιδα που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο στην πλατφόρμα.

Στην πραγματικότητα, αν συμπεριλάβουμε και τις υπόλοιπες πλατφόρμες, το «Running Up That Hill» είχε ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το ένα δισεκατομμύριο streams, έχοντας συγκεντρώσει σχεδόν 200 εκατομμύρια streams μόνο στο YouTube.

«Ένα δισεκατομμύριο streams!», ανέφερε η Kate Bush σε μία δήλωσή της που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της.

«Έχω την εικόνα ενός ποταμού που ξαφνικά πλημμυρίζει και μετατρέπεται σε πολλούς, πολλούς παραπόταμους – ένα δισεκατομμύριο ρυάκια – στο δρόμο του προς τη θάλασσα. Κάθε ένα από αυτά τα ρυάκια είναι ένας από εσάς», συνέχισε.

«Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ πολύ που στείλατε αυτό το τραγούδι σε ένα τόσο απίστευτα εκπληκτικό ταξίδι. Έχω μείνει άναυδη», πρόσθεσε.

Το «Running Up That Hill» συμπεριλήφθηκε αρχικά στο άλμπουμ «Hounds Of Love» της Kate Bush που κυκλοφόρησε το 1985 και είναι ένα από πότε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της Βρετανίδας τραγουδίστριας.

Ωστόσο, μετά την εμφάνισή του στο «Stranger Things», ως το τραγούδι που χρησιμοποιεί η Max (Sadie Sink) για να αποκρούσει τις ανατριχιαστικές και φρικιαστικές επιθέσεις του μοχθηρού Vecna, το τραγούδι απέκτησε μία εντελώς νέα γενιά θαυμαστών.