Kate Bush: Εύχεται να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά της

Η Kate Bush εξέφρασε την ελπίδα της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά της για το 2022.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια, η οποία στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά της για το 2021 ζήτησε αύξηση των μισθών των γιατρών και των νοσηλευτών, έκανε μία νέα ανάρτηση στην ιστοσελίδα της με τίτλο «Καλά Χριστούγεννα», στην οποία σημειώνει ότι η ζωή συνεχίζει να είναι «απίστευτα τρομακτική» μετά την πανδημία.

«Κάθε χρόνος μοιάζει να περνάει λίγο πιο γρήγορα. Λένε ότι αυτό συμβαίνει καθώς μεγαλώνεις, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ταχύτητα της ζωής επιταχύνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από ποτέ», ανέφερε στην αρχή του μηνύματος.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς έχει ζήσει ποτέ μία χρονιά σαν τη φετινή. Η ζωή έγινε απίστευτα τρομακτική κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά ακριβώς τη στιγμή που νομίζουμε ότι μπορεί να τελειώσει σύντομα, φαίνεται να συνεχίζεται», πρόσθεσε.

«Είναι ένας βομβαρδισμός… Ο φρικτός πόλεμος στην Ουκρανία, οι λιμοί, οι ξηρασίες, οι πλημμύρες… και χάσαμε τη βασίλισσά μας», συνέχισε, αναφερόμενη στον θάνατο της βασιλίσας Ελισάβετ Β’ σε ηλικία 96 τον Σεπτέμβριο.

«Πολλοί από τους φίλους μου εξεπλάγησαν από το πόσο στεναχωρήθηκαν με τον θάνατό της, ειδικά επειδή δεν είμαστε βασιλικοί, αλλά νομίζω ότι ο θάνατός της έγινε εστία θλίψης, για την ανέκφραστη απώλεια που τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν νιώσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας», σχολίασε.

Η Kate Bush αναφέρθηκε επίσης στην αναζωπύρωση της δημοτικότητας του τραγουδιού της «Running Up That Hill (A Deal With God)» από το 1985,

Μετά την εμφάνισή του στην τέταρτη σεζόν της σειράς «Stranger Things», το «Running Up That Hill» κατέρριψε τρία ρεκόρ Guinness, ενώ κάποια στιγμή ήταν και το τραγούδι με τα περισσότερα streams στον πλανήτη.

«Ήταν μία τρελή, τρελή χρονιά με έντονες εναλλαγές για εμένα. Ακόμα αναπολώ την επιτυχία του “Running Up That Hill”, που είναι το Νο. 1 κομμάτι του φετινού καλοκαιριού», συνέχισε η τραγουδίστρια.

«Τι τιμή! Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να το βλέπω να πηγαίνει τόσο καλά παγκοσμίως, αλλά ειδικά εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία- και επίσης να το βλέπω να φτάνει μέχρι το Νο 3 στις ΗΠΑ”, ανέφερε.

“Ήταν τόσο σπουδαίο συναίσθημα να βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους της νεότερης γενιάς να απολαμβάνουν το τραγούδι. Φαίνεται ότι αρκετοί από αυτούς νόμιζαν ότι ήμουν ένας νέος καλλιτέχνης! Το λατρεύω αυτό!», έγραψε.

Επίσης, η Kate Bush ευχαρίστησε επίσης όσους «υποστήριξαν το τραγούδι και το έκαναν επιτυχία».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Kate Bush εξέφρασε την ελπίδα της για ένα καλύτερο μέλλον το 2023 και τόνισε τη σημασία της ελπίδας.

«Αναρωτιέμαι πού στο καλό θα είμαστε όλοι στο τέλος του επόμενου έτους; Ελπίζω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει. Ελπίζω ότι οι νοσηλευτές θα είναι σε μια θέση όπου θα τους εκτιμούν – θα πρέπει να τους εκτιμούν», ανέφερε.

«Ας ελπίσουμε όλοι ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη από τη φετινή. Συνεχίζω να σκέφτομαι την ελπίδα και ότι ήταν η τελευταία που πετάχτηκε έξω από το Κουτί της Πανδώρας. Μερικές φορές είναι το μόνο που φαίνεται να λάμπει στους σκοτεινούς καιρούς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή», σημείωσε.

«Χρησιμοποίησα έναν μικρό κοκκινολαίμη σε μερικά από τα χριστουγεννιάτικα δώρα μου προς τους φίλους μου φέτος. Ένιωσα ότι αυτό το ταπεινό πουλάκι, που συμβολίζει τα Χριστούγεννα, θα μπορούσε επίσης να συμβολίζει την ελπίδα στο πλαίσιο των όμορφων λέξεων της Emily Dickinson: “Η ελπίδα είναι το πράγμα με φτερά που κουρνιάζει στην ψυχή”», συνέχισε.

«Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα Χριστούγεννα, όταν η χαρά είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί, η ελπίδα θα κουρνιάσει στις ψυχές όλων μας. Καλά Χριστούγεννα!», κατέληξε.

Το «Running Up That Hill» της Kate Bush ήταν μεταξύ των τραγουδιών με τα περισσότερα streams στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος, ενώ κατέλαβε επίσης την έκτη θέση στο Top 10 των δημοφιλέστερων τραγουδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο στο TikTok για το 2022.