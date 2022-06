Η Kate Bush εξυμνεί το «Stranger Things» και αποκαλύπτει το νόημα του «Running Up That Hill»

Η Kate Bush σε μία σπάνια συνέντευξη.

Αφού το «Running Up That Hill (A Deal With God)» χάρισε στην Kate Bush μετά την εμφάνισή του στο «Stranger Things» το πρώτο της Νο. 1 single στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1978 και την πρώτη της εμφάνιση στο Top 10 στις ΗΠΑ, η 63χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια έδωσε την πρώτη της επίσημη συνέντευξη μετά από έξι χρόνια.

Η Kate Bush μίλησε στην Emma Barnett και στην εκπομπή «Woman’s Hour» του BBC Radio 4 και σχολίασε την πρόσφατη επιτυχία του κλασικού τραγουδιού της, το οποίο μετράει 37 χρόνια ζωής, μετά τη χρήση του στο πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things».

«Το (“Stranger Things”) είναι μία τόσο σπουδαία σειρά, που σκέφτηκα ότι το κομμάτι θα τραβούσε λίγη προσοχή. Αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο», παραδέχτηκε η Kate Bush στην αρχή της συζήτησης. «Είναι τόσο συναρπαστικό. Αλλά είναι πραγματικά αρκετά σοκαριστικό, έτσι δεν είναι; Όλος ο κόσμος έχει τρελαθεί», συνέχισε.

Μετά την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν της σειράς επιστημονικής φαντασίας του Netflix, το «Running Up That Hill» έγινε το τραγούδι με τις υψηλότερες πωλήσεις και τα περισσότερα streams στις ΗΠΑ.

Η Kate Bush δημοσίευσε μία σπάνια δήλωση στην ιστοσελίδα της λίγο αργότερα, αποκαλύπτοντας την αγάπη της για το «Stranger Things», το οποία διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1980.

Ανατρέχοντας σε εκείνη την εποχή, η Kate Bush είπε στην Emma Barnett ότι εκείνα τα χρόνια ήταν μία «σπουδαία εποχή» με «σπουδαία μουσική», αλλά πρόσθεσε: «Είναι απίστευτα συναρπαστική η εποχή στην οποία βρισκόμαστε τώρα», αναφερόμενη στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στο γεγονός ότι μία νέα γενιά ανακάλυψε το τραγούδι της.

Σε μία ακούσια κωμική στιγμή της συνέντευξης, η Barnett στάθηκε στο αποτύπωμα της Kate Bush στο TikTok. «Ξέρεις για το WitchTok, ένα υποσύνολο του TikTok; Είναι εμπνευσμένο από το “Babooshka” και την εμφάνισή σου σε εκείνο το βίντεο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι πολύ αφοσιωμένοι σε εσένα σε αυτόν τον χώρο. Το ξέρεις αυτό;», ρώτησε την τραγουδίστρια.

Εν μέσω έντονων γέλιων, η Kate Bush απάντησε: «Όχι, δεν το ξέρω. Ακούγεται γελοίο».

Με την αναβίωση του κλασικού τραγουδιού «Running Up That Hill», που κυκλοφόρησε αρχικά το 1985, η Kate Bush έχει γίνει δημοφιλής στους νεότερους ακροατές.

Αυτό «πιθανώς (έχει κάνει τους παλαιότερους ακροατές) να αισθάνονται αρκετά προστατευτικοί αυτή τη στιγμή», εκτίμησε η Barnett. «Eιδικά όταν κάποια από τα παιδιά τους λένε: “Έχετε ακούσει την Kate Bush;” και απαντούν: “Ε ναι, πάρα πολύ”».

«Μου αρέσει πραγματικά να ακούει ο κόσμος ένα τραγούδι και να παίρνει από αυτό ό,τι θέλει», απάντησε η Kate Bush.

«Αλλά αρχικά (το “Running Up That Hill”) γράφτηκε με την ιδέα ενός άνδρα και μίας γυναίκας που αλλάζουν θέσεις μεταξύ τους. Απλά για να νιώσουν πώς είναι, από την άλλη πλευρά», εξήγησε.

Η Kate Bush αποκάλυψε επίσης ότι η δισκογραφική της εταιρεία ανησύχησε ότι ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού («A Deal With God») θα προκαλούσε αντιδράσεις, γι’ αυτό και τον άλλαξε σε «Running Up That Hill».

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια είπε ότι σπάνια ακούει τα παλιότερα τραγούδια της και δήλωσε ότι δεν είχε ακούσει το «Running Up That Hill» για «πολύ καιρό», όμως αναγνωρίζει στους αδελφούς Duffer, τους δημιουργούς του «Stranger Things», ότι πήραν το τραγούδι της και του έδωσαν μία νέα ζωή.

«Νομίζω ότι το έβαλαν σε ένα πραγματικά ξεχωριστό μέρος. Οι αδελφοί Duffer δημιούργησαν τη σειρά και, στην πραγματικότητα, την παρακολουθούσαμε από την πρώτη σεζόν, οπότε ήμουν ήδη εξοικειωμένη. Και σκέφτηκα τι υπέροχος τρόπος για να χρησιμοποιηθεί το τραγούδι με τόσο θετικό τρόπο, σαν ένα φυλαχτό για τη Max. Και ναι, νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ συγκινητικό», σχολίασε.

Η Kate Bush παρομοίασε στη συνέχεια το «Stranger Things» με τις ταινίες του «Harry Potter».

«Σε αυτές τις πρώτες ταινίες ήταν απλά μικρά παιδιά και στη συνέχεια, καθώς οι ταινίες προχωρούσαν, γίνονταν πιο βαριές και σκοτεινές. Και αυτά τα μικρά παιδιά μετατρέπονται σε πραγματικά ταλαντούχους, νέους, ενήλικες ηθοποιούς. Και έχεις μία διαφορετική σχέση με κάτι που έχει κινηθεί μέσα από χρόνια, έχοντας παρακολουθήσει πραγματικά (τα παιδιά) να μεγαλώνουν».

Η Kate Bush μίλησε επίσης για το πώς είναι η ζωή της σήμερα και ανέφερε ότι «η κηπουρική είναι η ασχολία μου τώρα».