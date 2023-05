«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε».

Η Kate Bush είναι «εντελώς σοκαρισμένη» με την είσοδό της στο Rock & Roll Hall of Fame.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια γιόρτασε την τιμή που της έγινε με μια δήλωση που μοιράστηκε με το Rolling Stone και είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη να μάθει για τη μυστική χειραψία που γνωρίζουν μόνο τα μέλη του Rock & Roll Hall of Fame.

«Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι εντελώς σοκαρισμένη με την είδηση της εισόδου μου στο Hall of Fame!», ανέφερε.

«Είναι κάτι που απλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους όσοι με ψηφίσατε. Σημαίνει πάρα πολλά το γεγονός ότι με σκεφτήκατε. Είναι τόσο μεγάλη τιμή», συνέχισε.

Στο τέλος, η Kate Bush αστειεύτηκε: «Τώρα, στο πλαίσιο της τελετής εισόδου, θα μάθω για τη μυστική χειραψία… υπάρχει, σωστά;».

Η Kate Bush εντάχθηκε τελικά στο Rock & Roll Hall of Fame με την τέταρτη υποψηφιότητά της.

Το ενδιαφέρον για τη σημαντική τραγουδίστρια της δεκαετίας του ’80, η οποία είχε πάντα πλήθος αφοσιωμένων θαυμαστών, αναζωπυρώθηκε όταν το «Stranger Things» βοήθησε να γίνει ξανά επιτυχία το κλασικό της τραγούδι «Running Up That Hill», που είχε κυκλοφορήσει το 1985.

Το «Running Up That Hill» έφτασε τελικά στο Νο. 3 του Billboard Hot 100 και χάρισε στην Kate Bush την υψηλότερη θέση στην οποία έχει βρεθεί ένα τραγούδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της είχε φτάσει μόνο έως το Νο. 30 του Hot 100.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Kate Bush γνώρισε μεγάλη επιτυχία με αφετηρία το πρώτο της single, το «Wuthering Heights» του 1978, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 της χώρας.

Η Kate Bush κυκλοφόρησε επτά άλμπουμ από την πρώτη δισκογραφική δουλειά της, το «Lionheart» του 1978 μέχρι το «The Red Shoes» του 1993. Έκτοτε, μοιράζεται νέα μουσική μόνο σποραδικά. Το 2005 κυκλοφόρησε το «Aerial» και το 2011 το «Director’s Cut» και το «50 Words for Snow».

Η είσοδος στο Rock & Roll Hall of Fame σημαίνει επίσης ότι η Kate Bush ενδέχεται να πραγματοποιήσει μια εξαιρετικά σπάνια ζωντανή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της τελετής που θα διεξαχθεί στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 3 Νοεμβρίου.

Δεν έχει κάνει ποτέ περιοδεία στις ΗΠΑ και έχει εμφανιστεί ζωντανά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

«Ελπίζω να έρθει και να εμφανιστεί», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Rock & Roll Hall of Fame, Joel Peresman, στο Rolling Stone.

«Ανοίγουμε αυτή την πόρτα. Εξαρτάται από εκείνη. Θα θέλαμε πολύ να το κάνει. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να τη γνωρίσει και να μάθει περισσότερα για εκείνη. Αυτό είναι μέρος της αποστολής μας. Σκοπός μας είναι να διδάξουμε και να προσελκύσουμε τον κόσμο για όλα τα είδη των καλλιτεχνών», πρόσθεσε.

Εκτός από την Kate Bush, στο Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2023 εντάσσονται επίσης ο George Michael, οι Rage Against The Machine, Willie Nelson, η Missy Elliott, η Sheryl Crow και οι The Spinners.