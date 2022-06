Η Kate Bush έχει παρακολουθήσει «κάθε επεισόδιο» του «Stranger Things»: «Είναι ένα επικό έργο»

Η Kate Bush ήταν θαυμάστρια του «Stranger Things» πολύ πριν της ζητηθεί η άδεια να χρησιμοποιηθεί στη σειρά το τραγούδι της «Running Up That Hill».

Η Kate Bush μοιράστηκε ένα νέο μήνυμα σχετικά με την επιτυχία που γνωρίζει παγκοσμίως το τραγούδι της «Running Up That Hill (A Deal With God)» του 1985 μετά την εμφάνισή του στο «Stranger Things 4».

Το «Running Up That Hill» παίζει βασικό ρόλο και επαναλαμβάνεται σε όλη την τέταρτη σεζόν του «Stranger Things». Είναι επίσης το επίκεντρο της περιπέτειας του χαρακτήρα της Max Mayfield, τον οποίο υποδύεται η ηθοποιός Sadie Sink.

Μετά την εμφάνισή του στα νέα επεισόδια του «Stranger Things», το «Running Up That Hill» έγινε το πρώτο τραγούδι της Kate Bush που ανεβαίνει στο Top 10 των charts στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αυτήν την εβδομάδα καταλαμβάνει το No. 8 του Billboard Hot 100.

Επίσης, το «Running Up That Hill» μόλις έγινε το πρώτο τραγούδι της Kate Bush που κατακτά την κορυφή των charts στην Αυστραλία από τότε που η τοπική ARIA (Αυστραλιανή Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας) άρχισε να καταγράφει τις πωλήσεις το 1983, εκθρονίζοντας από την πρώτη θέση των Harry Styles, ο οποίος δεν είχε γεννηθεί καν όταν είχε κυκλοφορήσει αρχικά το τραγούδι.

Στο No. 1 της Αυστραλίας είχε ανέβει και το πρώτο της single, «Wuthering Heights», στις αρχές του 1978, πριν την εποχή της ARIA.

Το «Running Up That Hill» κυριαρχεί επιπλέον στο No. 1 του εβδομαδιαίου παγκόσμιου chart του Spotify και στα αντίστοιχα charts του Spotify για τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές ακόμη χώρες.

Αφού η Kate Bush ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της μία σπάνια δήλωση σχετικά με την πρόσφατη επιτυχία του «Running Up That Hill», αυτήν την εβδομάδα μοιράστηκε ένα νέο μήνυμα στο οποίο αποκαλύπτει ότι ήταν από την αρχή θαυμάστρια του «Stranger Things».

«Όταν βγήκε η πρώτη σεζόν της σειράς, οι φίλοι μας ρωτούσαν συνέχεια αν είχαμε δει το “Stranger Things”, οπότε το είδαμε και μας άρεσε πολύ. Από τότε παρακολουθούμε κάθε κύκλο σειρών, ως οικογένεια», ανέφερε.

«Όταν μας ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν το “Running Up That Hill”, μπορούσες να καταλάβεις ότι είχε δοθεί μεγάλη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της ιστορίας και μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι το τραγούδι ήταν ένα φυλακτό για τον χαρακτήρα της Max», περιέγραψε.

«Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη από αυτή την τελευταία σεζόν. Είναι ένα επικό έργο. Τα επεισόδια είναι εξαιρετικά καλοστημένα, με σπουδαίους χαρακτήρες και φανταστικά εφέ», σημείωσε η Kate Bush.

«Είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι το τραγούδι έτυχε τόσο θερμής υποδοχής, ειδικά καθώς υποστηρίζεται από τους νεαρούς θαυμαστές που αγαπούν τις σειρές. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που οι αδελφοί Duffer λαμβάνουν τόσο θετικά σχόλια για την τελευταία τους δημιουργία. Το αξίζουν», πρόσθεσε.

Η τέταρτη σεζόν του «Stranger Things» έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Μαΐου με επτά νέα επεισόδια. Το δεύτερο μέρος της σεζόν, που θα αποτελείται από τα δύο τελευταία επεισόδια, θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα streaming την 1η Ιουλίου.