Η Kate Bush έχει κερδίσει 2,3 εκατ. δολάρια από τότε που το «Running Up That Hill» συμπεριλήφθηκε στο «Stranger Things»

Η Kate Bush να χαρακτηρίζει «σουρεαλιστική» την επιτυχία του τραγουδιού.

Η Kate Bush φέρεται να έχει κερδίσει περίπου 2,3 εκατομμύρια δολάρια από τα streams του τραγουδιού της «Running Up That Hill» μετά από τη χρήση του στη νέα σεζόν του «Stranger Things».

Όπως αναφέρει το CBS, η εταιρεία μουσικών δεδομένων Luminate εκτίμησε ότι έχει καταγραφεί μεγάλη αύξηση των ποσών των πνευματικών δικαιωμάτων της Kate Bush μετά την αναζωπύρωση της δημοτικότητας της επιτυχίας της «Running Up That Hill» που κυκλοφόρησε το 1985.

Σύμφωνα με το Music Business Worldwide, πιθανότατα η Kate Bush έχει εισπράξει το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, καθώς της ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα των ηχογραφήσεών της.

Από τον Μάιο που χρησιμοποιήθηκε στο τέταρτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things» μέχρι σήμερα, το «Running Up That Hill» έχει καταρρίψει τρία παγκόσμια ρεκόρ Guinness, έφτασε στο No. 1 των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ελβετία και ήταν, για ένα διάστημα, το τραγούδι με τα περισσότερα streams στον πλανήτη.

Παράλληλα, το «Running Up That Hill» παραμένει για τρίτη εβδομάδα στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, με την Kate Bush να χαρακτηρίζει «σουρεαλιστική» την επιτυχία του τραγουδιού.

«Απλά δεν μπορώ να το πιστέψω – Νο 1 για τρίτη εβδομάδα. Είμαστε όλοι τόσο ενθουσιασμένοι! Στην πραγματικότητα όλα αρχίζουν να μοιάζουν λίγο σουρεαλιστικά», έγραψες η Kate Bush στην ιστοσελίδα της το Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι έχει πλέον παρακολουθήσει ολόκληρο το «Stranger Things 4».

«Είχα δει μόνο τις σκηνές που αφορούσαν άμεσα τη χρήση του τραγουδιού και έτσι δεν ήξερα πώς θα εξελισσόταν ή θα χτιζόταν η ιστορία», συνέχισε.

«Χάρηκα τόσο πολύ που οι αδελφοί Duffer θέλησαν να χρησιμοποιήσουν το “Running Up That Hill” ως φυλαχτό της Max, αλλά τώρα που έχω δει ολόκληρη την τελευταία σεζόν, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που το τραγούδι επιλέχθηκε για να γίνει μέρος της γεμάτης ανατροπές περιπέτειάς τους», τόνισε.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τον όγκο της σκληρής δουλειάς που χρειάστηκε για να δημιουργηθεί κάτι σε αυτή την κλίμακα. Νιώθω δέος. Έχουν φτιάξει κάτι πραγματικά θεαματικό», ανέφερε η Kate Bush.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στα ανεπίσημα προϊόντα που σχετίζονται με το τραγούδι και κάνουν το γύρο του κόσμου, σημειώνοντας ότι «τα μόνα επίσημα προϊόντα είναι αυτά που ήδη υπάρχουν και είναι διαθέσιμα μέσω των επίσημων ιστοσελίδων».

«Ελπίζουμε να καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να τιμήσουμε την ενέργεια που δημιουργείται από το κοινό αυτή τη στιγμή. Μια ενέργεια που μοιάζει πολύ ιδιαίτερη, μοναδική και ειλικρινά, αιματηρά συγκινητική», κατέληξε η Kate Bush.

Τα τρία ρεκόρ Guinness που χάρισε το «Running Up That Hill» στην Kate Bush αφορούν τη μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα καλλιτέχνιδα που έφτασε στο Νο. 1 του Official Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε ένα τραγούδι για να ανέβει στο Νο. 1 του Official Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου και το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των δύο Νο. 1 ενός καλλιτέχνη.