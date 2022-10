Η κατάρα του Drake χτύπησε και την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα έπεσε θύμα της περιβόητης «κατάρας» του Drake αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού ο ράπερ στοιχημάτισε ότι θα κέρδιζε των αγώνα απέναντι από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο μεγάλο ντέρμπι του El Clásico η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε με μία φανέλα αφιερωμένη στον Drake, που έφερε την κουκουβάγια από το σήμα της δισκογραφικής εταιρείας του OVO Sound, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ισπανικής ομάδας με το Spotify.

Πριν από τον αγώνα της Κυριακής 16 Οκτωβρίου, ο Drake ανάρτησε στο Instagram την απόδειξη ενός στοιχήματος ύψους 833.333 δολάρια Καναδά (618.000 ευρώ) που έβαλε ποντάροντας στη νίκη τόσο της Άρσεναλ όσο και της Μπαρτσελόνα στα παιχνίδια τους εκείνη την ημέρα.

Ενώ η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 της Λιντς, η Μπαρτσελόνα έχασε με 3-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Drake να χάνει σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια Καναδά. Σε περίπτωση νίκης της Μπάρτσα, θα κέρδιζε σχεδόν 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

❗️Drake has placed a massive bet of €617,467 on Arsenal and Barça to win today against Leeds and Real Madrid. If he wins the bet, he will earn €2.890 million. pic.twitter.com/3RbpJmsHxL

— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 16, 2022