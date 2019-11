Καταδικάστηκαν σε φυλάκιση σταρ της K-pop που κατηγορήθηκαν για ομαδικό βιασμό

Οι αστέρες της K-pop Jung Joon Young και Choi Jong Hoon οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά την καταδίκη τους για ομαδικούς βιασμούς.

Οι δυο τραγουδιστές φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο γυναίκες που ήταν «μεθυσμένες και ανίκανες να αντισταθούν» κατά τη διάρκεια διάφορων πάρτι, το Μάρτιο του 2016.

Στον Jung επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι ετών, καθώς του ασκήθηκαν επιπλέον κατηγορίες για τη βιντεοσκόπηση της επίθεσης και το διαμοιρασμό του υλικού μέσω διαδικτύου. Ο Choi αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Οι δύο τραγουδιστές πρέπει επίσης να παρακολουθήσουν πρόγραμμα σεξουαλικής επανένταξης διαρκείας 80 ωρών, ενώ τους απαγορεύτηκε η εργασία τους σε εγκαταστάσεις σχετίζονται με παιδιά και νέους.

Ο Jung παραδέχθηκε τη μαγνητοσκόπηση της σκηνής και την κοινοποίηση του βίντεο, όμως αρνήθηκε τις κατηγορίες περί βιασμού. Ο Choi αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Ο δικαστής Kang Seong-soo του Κεντρικού Πρωτοδικείου της Σεούλ ανέφερε:

«Ο Jung υποστήριξε ότι η σεξουαλική πράξη έγινε με αμοιβαία συμφωνία, ενώ ο Choi αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ήρθε σε επαφή με τα θύματα. Όμως ο Jung ομολόγησε τη συνουσία και τη συμμετοχή του Choi και η ομολογία του αποδείχτηκε επίσης μέσα από τις συνομιλίες τους στο KakaoTalk. Με αυτή την έννοια, μπορεί να αναγνωριστεί ότι βίασαν από κοινού μεθυσμένες γυναίκες».

Στο δικαστήριο ειπώθηκε επίσης ότι ο Choi «δεν αισθάνθηκε τύψεις» μετά την σεξουαλική επίθεση στην οποία προέβη, ενώ ο Jung παραδέχτηκε ότι «μετανιώνει βαθιά» για την «ανοησία» του.

Για τη συμμετοχή τους στις επιθέσεις καταδικάστηκαν άλλοι τρεις άνδρες, ένας εκ των οποίων σε οκτώ μήνες φυλάκισης.

#Foreign South Korean singer and television celebrity Jung Joon-Young was sentenced to six years in prison for raping a woman with another K-pop star, FT Island former member Choi Jong-hoon and illegally filming and sharing a video of that scene with others.#7Edition #ntv7 pic.twitter.com/c4sdo6aulf

