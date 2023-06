Οι Kasabian εξερευνούν τη σύγκρουση ανθρώπου και μηχανών στο «Algorithms»

Οι Kasabian αντιπαραβάλλουν το ανθρώπινο συναίσθημα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ενόψει της επιστροφής τους στη σκηνή για τις μοναδικές εμφανίσεις τους σε φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου αυτό το καλοκαίρι, οι Kasabian κυκλοφορούν το νέο ρυθμικό single «Algorithms».

Το ολοκαίνουργιο τραγούδι είναι η πρώτη κυκλοφορία των Kasabian μετά το άλμπουμ τους «The Alchemist’s Euphoria» τον Αύγουστο του 2022.

Το «Algorithms» προσθέτει νέα στοιχεία στον γνώριμο ήχο που κάνει τους Kasabian να ξεχωρίζουν, ενώ οι στίχοι του μιλούν για την ανάγκη των ανθρώπων να καταφεύγουν όλο και περισσότερο στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν θα νιώσουν ποτέ την αγάπη όπως εμείς», τραγουδάει ο Serge Pizzorno.

Οι Kasabian έχουν κάνει την παραγωγή του τραγουδιού σε συνεργασία με τον Mark Ralph, γνωστός από τη δουλειά του με τους Years & Years, Hot Chip και Bad Boy Chiller Crew.

Ο Serge Pizzorno δήλωσε: «Το “Algorithms” είναι ένα τραγούδι που εξερευνά την ιδέα ότι τα ρομπότ δεν μπορούν να βιώσουν συναισθήματα και να ζήσουν τη στιγμή, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, κάτι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε… τουλάχιστον προς το παρόν».

Επιπλέον, οι Kasabian συνεργάστηκαν με τους digital designers, Uncanny για το συναρπαστικό lyric video του τραγουδιού.

Το στούντιο Uncanny δημιουργήθηκε από τους Elliott Elder και George Muncey, σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Ewan Leslie, ο οποίος εργάστηκε αποκλειστικά στο lyric video.

«Το τραγούδι εξερευνά τη διαφορά ανάμεσα στο ανθρώπινο συναίσθημα και το συναίσθημα των μηχανών», εξηγούν.

«Αυτό μας οδήγησε στον σχεδιασμό ενός αποτελέσματος που να γεφυρώνει τη φυσική και την ψηφιακή τεχνολογία, όπου αυτό ήταν εφικτό. Είτε στη δημιουργία του εξώφυλλου, είτε στην προετοιμασία του βίντεο», προσθέτουν.

Οι Kasabian, οι οποίοι φημίζονται για τις εκρηκτικές συναυλίες τους, θα περάσουν το φετινό καλοκαίρι πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε φεστιβάλ σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως το Eden Sessions, το Sounds Of The City, το Y Not Festival και το TRNSMT Festival στη Γλασκώβη.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φαίνεται ότι κυριαρχεί, αλλά όπως ακούμε στο «Algorithms», δεν θα μπορέσει ποτέ να κυριαρχήσει στην ανθρώπινη καρδιά.