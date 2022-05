Karol G: Η συνεργασία με τις BLACKPINK στο «Tusa» που δεν έγινε ποτέ

Η Karol G αποκάλυψε ότι σχεδίαζε να συνεργαστεί με τις BLACKPINK για ένα remix του τραγουδιού της «Tusa» του 2019.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο MTV, η Κολομβιανή τραγουδίστρια μίλησε για τα τραγούδια που έχει αυτήν την περίοδο στο προσωπικό της playlist και της αρέσουν να ακούει περισσότερο.

Όταν της ζητήθηκε να ονομάσει ένα τραγούδι του playlist από έναν καλλιτέχνη με τον οποίο ελπίζει να συνεργαστεί, η Karol G επέλεξε το «How You Like That» των BLACKPINK, πριν θυμηθεί ότι στην πραγματικότητα είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με το γυναικείο συγκρότημα της K-pop.

«Πρέπει να πω μία σύντομη ιστορία. Όταν κυκλοφόρησα το “Tusa” με τη Nicki Minaj, στο μυαλό μου είχα ένα remix που δεν δοκιμάσαμε ποτέ», ανέφερε.

«Αν είχα κάνει ένα remix, θα το είχα κάνει με τις BLACKPINK. Ποτέ δεν το προσπαθήσαμε λόγω των καταστάσεων με τον COVID. Μιλήσαμε, αλλά αυτό θα ήταν κάτι σαν το remix ολόκληρης της ζωής μου», συνέχισε.

Παρά τη χαμένη ευκαιρία, η Karol G λέει ότι εξακολουθεί να επιθυμεί να συνεργαστεί με τις BLACKPINK και από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος, ξεχώρισε συγκεκριμένα τη Lisa.

«Θα μου άρεσε, θα μου άρεσε, θα μου άρεσε πολύ να δουλέψω με τη Lisa από τις BLACKPINK», τόνισε.

Το «Tusa» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019 σε συνεργασία με τη Nicki Minaj και μέχρι σήμερα, έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube με το επίσημο music video του και πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε αργότερα στο άλμπουμ «KG0516» της Karol G το 2021.

Εν τω μεταξύ, οι BLACKPINK φέρονται να ετοιμάζονται να επιστρέψουν με νέα μουσική σύντομα, με τις πληροφορίες να υποστηρίζουν ότι το τετραμελές συγκρότημα σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η εταιρεία τους, YG Entertainment, διευκρίνισε έκτοτε ότι ενώ οι BLACKPINK όντως ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ, δεν έχει οριστεί ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

An extra special playlist made just for us by @karolg featuring @Harry_Styles, @BLACKPINK, and @rihanna??? Don’t mind if I do. 💗 pic.twitter.com/nh6vLTJNMG

— MTV (@MTV) May 3, 2022