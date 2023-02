Η Karol G κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Mañana Será Bonito»

Το «Mañana Será Bonito» αντιπροσωπεύει ένα νέο κεφάλαιο για την Karol G.

Η Karol G κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της με τίτλο «Mañana Será Bonito».

Στο άλμπουμ, μία συλλογή από προσωπικά τραγούδια, η βραβευμένη με Latin Grammy καλλιτέχνιδα αποκαλύπτεται πέρα από το καλλιτεχνικό όνομά της, δίνοντας στους θαυμαστές της μία εικόνα από τα βαθύτερα συναισθήματα της Carolina καθώς αντιμετώπιζε τις προκλήσεις της προσωπικής και επαγγελματικής προόδου.

Σε αυτό το νέο άλμπουμ, η Karol G παρουσιάζει όλο το εύρος του ταλέντου της ως ερμηνεύτρια και δημιουργός, καθώς και τις ικανότητές της ως συμπαραγωγός των τραγουδιών «Tus Gafitas», «Gucci Los Paños» και «Mientras Me Curo Del Cora».

Το «Mañana Será Bonito» περιλαμβάνει πλήθος συνεργασιών που αναδεικνύουν την εκτεταμένη δημιουργική γκάμα της Karol G.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν μερικοί από τους σημαντικότερους αστέρες του σήμερα, καθώς και ανερχόμενα ονόματα όπως οι Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul, Sech και Shakira.

Το άλμπουμ προσκαλεί τους θαυμαστές της σε ένα προσωπικό ταξίδι δύο ετών που άλλαξαν τη ζωή της Karol G και μεταφέρει μία ευρεία παλέτα συναισθημάτων, από τον θυμό και τη θλίψη μέχρι την ενδυνάμωση και τον αισθησιασμό.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Karol G και Shakira συνεργάζονται στο φλογερό single «TQG»

Στο τραγούδι που βρίσκεται στο επίκεντρο του άλμπουμ, το reggaeton/pop «TQG» (Te Quedo Grande / Too Big For You), η Karol G ενώνει τις δυνάμεις της με τη Shakira.

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία επιβεβαιώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου μέσω του Instagram και από τις δύο τραγουδίστριας, αλλά και με μία ανακοίνωση στις οθόνες της Times Square της Νέας Υόρκης, όπου χιλιάδες θαυμαστές προσήλθαν για να παρακολουθήσουν ένα σύντομο απόσπασμα από το μουσικό βίντεο του «TQG», το οποίο διαθέτει ήδη σχεδόν 100 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Στους καταξιωμένους συντελεστές του «Mañana Será Bonito» συγκαταλέγονται και οι παραγωγοί Ovy on The Drums, FINNEAS και Linda Goldstein.

Το νέο άλμπουμ της Karol G έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία του single «X SI VOLVEMOS» σε συνεργασία με τον βασιλιά της bachata, Romeo Santos, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 69 εκατομμύρια streams σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το βέβαιο είναι ότι το «Mañana Será Bonito» θα συνεχίσει να προσθέτει ορόσημα στη δισκογραφία της Karol G.

Μεταξύ άλλων, η Κολομβιανή τραγουδίστρια είναι η γυναίκα Λατίνα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στο Spotify για δύο συνεχόμενα έτη, έχει πραγματοποιήσει την πιο κερδοφόρα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική όλων των εποχών από Λατίνα καλλιτέχνιδα και το «$trip Love Tour» κατατάσσεται στο Top 10 των πιο επιτυχημένων μουσικών περιοδειών στον κόσμο σύμφωνα με το Pollstar.

Πριν από λίγες ημέρες, η Karol G καθήλωσε χιλιάδες κόσμου με μια δυναμική εμφάνιση στο σημαντικότερο φεστιβάλ της Λατινικής Αμερικής, το «Festival de Viña».

Στο φεστιβάλ τραγούδησε για πρώτη φορά ζωντανά το «Mientras Me Curo Del Cora», δίνοντας στους θαυμαστές της μία πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ της. Κυριαρχώντας στη σκηνή, όπως κάνει πάντα, η Karol έλαβε τόσο το ασημένιο όσο και το χρυσό βραβείο Gaviota του φεστιβάλ.

Βρείτε επίσης παρακάτω το άλμπουμ στο Spotify.