Ο Kanye West ζητά συγγνώμη από την Kim Kardashian για την αναστάτωση που της προκάλεσε

Ο Kanye West ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την Kim Kardashian για την αναστάτωση που της προκάλεσε.

Σε συνέντευξή του στην τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America», ο Kanye West μίλησε για την πρώην σύζυγό του και εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τον τρόπο με τον οποίο της συμπεριφέρθηκε εν μέσω του διαζυγίου τους.

«Είναι η μητέρα των παιδιών μου. Ζητώ συγγνώμη για οποιαδήποτε αναστάτωση της προκάλεσα», δήλωσε για την Kim Kardashian, με την οποία παντρεύτηκε το 2014.

«Ακόμα και στην αγανάκτησή μου, γιατί ο Θεός με καλεί να γίνω πιο δυνατός. Θέλω αυτός ο άνθρωπος να είναι λιγότερο επιβαρυμένος και να έχει το καλύτερο, υγιές μυαλό και όσο το δυνατόν πιο ήρεμο για να μπορέσει να μεγαλώσει αυτά τα παιδιά», πρόσθεσε.

Στην ερώτηση αν αισθάνεται ότι έχει φωνή όσον αφορά την επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών τους, ο Kanye West απάντησε ότι έχει, αλλά είπε ότι έπρεπε να «παλέψει» για να το πετύχει αυτό.

«Έχω φωνή, αλλά έπρεπε να παλέψω γι’ αυτήν. Αυτό πονάει όταν πρέπει να φωνάζεις για το τι φοράνε τα παιδιά σου», σχολίασε.

Η Kim Kardashian κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Kanye West τον Φεβρουάριο του 2021.

Μετά τον χωρισμό τους, ο αστέρας της hip-hop προχώρησε σε επανειλημμένες επιθέσεις μέσω του Instagram τόσο στην ίδια όσο και στον Pete Davidson, με τον οποίο η Kim Kardashian είχε μία σύντομη σχέση εννέα μηνών.

Σε ένα δεύτερο απόσπασμα από τη συνέντευξη στο «Good Morning America», ο Kanye West ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Linsey Davis για τις απόψεις του σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου ερωτήσεις σε αυτή τη συνέντευξη», απάντησε ο 45χρονος ράπερ.

«Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αυτοκίνητο για να μεταφέρουμε κάποιον στο νοσοκομείο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αυτοκίνητο και να χτυπήσουμε κατά λάθος κάποιον ενώ μεταφέρουμε κάποιον στο νοσοκομείο, οπότε όλα εξαρτώνται από το πώς το χρησιμοποιούμε», είπε.

