Kanye West: Υπερήφανος που η Kim Kardashian έγινε δισεκατομμυριούχος

Η Kim Kardashian είναι πλέον δισεκατομμυριούχος και ο Kanye West δεν θα μπορούσε να νιώθει περισσότερο υπερήφανος.

Ο 43χρονος ράπερ συνεχάρη μέσω των κοινωνικών δικτύων τη σύζυγό του, η οποία ήρθε σε συμφωνία για την πώληση ποσοστού 20% της δικής της σειράς καλλυντικών KKW Beauty στον πολυεθνικό κολοσσό της Coty Inc. έναντι 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πώληση του ποσοστού καθιστά την Kim Kardashian δισεκατομμυριούχο.

«Είμαι τόσο υπερήφανος για την πανέμορφη γυναίκα μου Kim Kardashian West που έγινε επισήμως δισεκατομμυριούχος», έγραψε ο Kanye West σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Κατάφερες να αντεπεξέλθεις στις πιο άγριες θύελλες και τώρα ο Θεός ρίχνει φως σε σένα και στην οικογένειά σου {…} Σε αγαπάμε τόσο πολύ», πρόσθεσε ο Ye.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020