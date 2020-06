Ο Kanye West συμπράττει με τον Travis Scott στο «Wash Us In The Blood»

Ο Kanye West συναντά ξανά τον Travis Scott.

Το νέο τραγούδι του Kanye West κυκλοφόρησε τελικά πιο σύντομα από ό,τι φανταζόμασταν, με τον ράπερ να επιφυλάσσει μία συνεργασία – έκπληξη.

Πριν από λίγες ώρες ο βραβευμένος με 21 Grammy καλλιτέχνης ανακοίνωσε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ότι αναμένεται να παρουσιάσει σύντομα ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Wash Us In The Blood», το οποίο θα σηματοδοτήσει το πρώτο δείγμα από το καινούργιο άλμπουμ του «God’s Country».

Ο Kanye West αιφνιδιάζει το κοινό κυκλοφορώντας άμεσα το «Wash Us In The Blood» και ενθουσιάζει τους λάτρεις της hip-hop μουσικής ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον επιτυχημένο Travis Scott.

Τη μίξη του τραγουδιού έχει επιμεληθεί ο έμπειρος Dr. Dre.

Το «Wash Us In The Blood» δεν είναι η πρώτη δισκογραφική συνάντηση του Kanye West με τον Travis Scott.

Οι δύο τιτάνες της rap μουσικής έχουν συνυπάρξει σε τραγούδια όπως το «Piss In Your Grave» (2015), «Champions» (2016), στο οποίο συμμετείχαν επίσης οι Gucci Mane, Big Sean, 2 Chainz, Yo Gotti, Quavo και Desiigner και το «Watch» (2018), καθώς και σε ένα remix για το «In Common» της Alicia Keys (2016).

WASH US IN THE BLOOD FEATURING TRAVIS SCOTT DIRECTED BY ARTHUR JAFA MIXED BY DR. DRE VIDEO PREMIERING NOWhttps://t.co/0Gaz0gQJsM pic.twitter.com/p40oonv14Z — ye (@kanyewest) June 30, 2020

Το ιδιαίτερο music video για το «Wash Us In The Blood» έχει τη σφραγίδα του σκηνοθέτη Arthur Jafa, ο οποίος έχει δημιουργήσει και το εικαστικό για το εξώφυλλο του single.

Στις οθόνες μας περνούν πλάνα από τις πρόσφατες διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter στις, εικόνες από την περιοδεία του «Saint Pablo Tour» του Kanye, καθώς και ένα σύντομο clip του Αφροαμερικανού Ahmaud Arbery πριν δολοφονηθεί από δύο λευκούς άνδρες ενώ έκανε τζόκινγκ στη γειτονιά του, στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Το video ολοκληρώνεται τρυφερά, με τη μεγαλύτερη κόρη του West και της Kim Kardashian, την επτάχρονη North, να χορεύει σε μία από τις πρόβες για τις εμφανίσεις του γκρουπ Sunday Service Choir του πατέρα της.

Το «Wash Us In The Blood» είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Kanye West σε ποικιλία εκδόσεων, μεταξύ των οποίων picture disc βινύλιο 12 ιντσών, κόκκινο βινύλιο 7 ιντσών, κόκκινη κασέτα, CD και σε ψηφιακή μορφή.

Κυκλοφορεί από την G.O.O.D. Music και την Def Jam / Universal Music.