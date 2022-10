Kanye West: Η τράπεζά του κλείνει τους λογαριασμούς του

Ο τραπεζικός κολοσσός JPMorgan Chase ειδοποίησε τον Kanye West ότι θα κλείσει τους λογαριασμούς του, αλλά η ρήξη στις επιχειρηματικές σχέσεις τους δεν οφείλεται στη διαμάχη για τα πρόσφατα αντισημιτικά σχόλια του αστέρα της hip-hop.

Σύμφωνα με ένα tweet από τη συντηρητική πολιτική σχολιάστρια Candace Owens, που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο πλευρό του ράπερ, στον Kanye West εστάλη επιστολή από την JP Morgan που τον ενημέρωνε να μεταφερθεί σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς η τράπεζα θα κλείσει τους λογαριασμούς του και θα του στείλει επιταγή για το υπόλοιπο.

Ο Kanye West έχει περιθώριο 60 ημερών, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, για να μεταφερθεί σε άλλη τράπεζα και σύμφωνα με την Candace Owens, δεν δόθηκε κανένας λόγος για το κλείσιμο των λογαριασμών του.

Earlier today I learned that @kanyewest was officially kicked out of JP Morgan Chase bank. I was told there was no official reason given, but they sent this letter as well to confirm that he has until late November to find another place for the Yeezy empire to bank. pic.twitter.com/FUskokb6fP

— Candace Owens (@RealCandaceO) October 12, 2022