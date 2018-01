Ο Kanye West απασχολεί με οτιδήποτε κάνει, μικρό ή μεγάλο. Ανεξάρτητα από το πρόσωπο που προσπαθεί να δείξει, ο ράπερ γίνεται θέμα στους τίτλους των ειδήσεων περισσότερες φορές από πολλούς δραστήριους καλλιτέχνες της hip-hop.

Αυτή τη φορά, ο Kany West τραγούδησε μέσω Face Time για μία θαυμάστριά του που έδινε μάχη με τον καρκίνο. Έμαθε για την επιθυμία της κοπέλας μέσα από την οικογένειά της και μίλησε μαζί της τηλεφωνικά, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στον αμερικανικό Τύπο.

Ο Kanye West είπε το αγαπημένο τραγούδι της, το «I Love Kanye» και λίγο αργότερα, δυστυχώς, η κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή.

Τη συγκινητική ιστορία δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άτομο από την ίδια κοινότητα στην οποία ζούσε το κορίτσι.

«Αυτό το κορίτσι από την πόλη μου είχε καρκίνο και ο Kanye West της τηλεφώνησε πριν από δύο ημέρες για να ραπάρει. Νομίζω ότι και η Kim ήταν εκεί. Δεν αναφέρθηκε στα κοινωνικά δίκτυα ή σε τίποτα. Έφυγε (από τη ζωή) χθες. Έχω τόσο πολύ σεβασμό για εκείνον. Την έκανε χαρούμενη στις τελευταίες στιγμές της», έγραψε στο Twitter η χρήστης @stalkdebbie.

Η Kim Kardashian – West απάντησε στο μήνυμα γράφοντας: «Προσευχόμαστε για την οικογένειά της».

We are praying for her family. 🙏🏽 https://t.co/pjEUhPboFb

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 8, 2018