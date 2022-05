Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στο soundtrack του ντοκιμαντέρ «Look At Me» για τον XXXTentacion.

Ο Kanye West κυκλοφόρησε επίσημα τη συνεργασία του με τον εκλιπόντα XXXTentacion στο «True Love».

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε αρχικά στο άλμπουμ «Donda 2» του Kanye West που αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο αλλά είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στην ειδική συσκευή Stem Player του Ye.

Ωστόσο, η Columbia Records και οι διαχειριστές της κληρονομιάς του XXXTentacion ανακοίνωσαν ότι το τραγούδι θα περιλαμβάνεται τόσο στο «Donda 2» όσο και στο «Look At Me: The Album», το soundtrack για το νέο ντοκιμαντέρ για τον XXXTentacion με τίτλο «Look At Me» που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 26 Μαΐου στο Hulu.

Το εξώφυλλο του «True Love» περιλαμβάνει χειρόγραφες σημειώσεις του XXXTentacion, σκαναρισμένες από ένα ημερολόγιο που βρήκε πρόσφατα η μητέρα του, ενώ τα σχέδια υπογράφει ο Kanye West.

Σε σκηνοθεσία του Sabaah Folayan, το «Look At Me: XXXTentacion» εξετάζει την επιτυχία του ράπερ από τη Φλόριντα, από τις αρχές της απήχησής του στο SoundCloud μέχρι τον θάνατό του τον Ιούνιο του 2018.

Το ντοκιμαντέρ ασχολείται επίσης με τις κατηγορίες εναντίον του XXXTentacion – το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Jahseh Onfroy – συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στην τότε έγκυο σύντροφό του, Geneva Ayala.

Το «Look At Me: XXXTentacion» περιέχει ακόμη αδημοσίευτο αρχειακό υλικό του ράπερ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια ληστεία σε ηλικία 20 ετών και περιλαμβάνει συζητήσεις και σχόλια από την ομάδα και την οικογένειά του.

Η ταινία, που αρχικά παραγγέλθηκε από το «The Fader» το 2017, βρισκόταν εδώ και καιρό στα σκαριά και τελικά έκανε την πρεμιέρα της τον Μάρτιο στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ SXSW 2022.

Το «True Love» είναι το ένα από τα δύο τραγούδια του «Donda 2» στο οποίο συμμετέχει ο XXXTentacion. Το δεύτερο τραγούδι είναι το «Selfish».

Ο Kanye West και ο XXTentacion έχουν μία εκπληκτική λίστα συνεργασιών, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη σύντομη καριέρα του νεαρού ράπερ, η οποία στιγματίστηκε από μακροχρόνια προβλήματα με τον νόμο και έληξε τραγικά τον Ιούνιο του 2018 με τη δολοφονία του.

Το πρώτο τους κοινό τραγούδι κυκλοφόρησε μήνες αργότερα με το «One Minute», στο οποίο συμμετείχε ο Travis Barker και συμπεριλήφθηκε στο μεταθανάτιο άλμπουμ «Skins» του XXXTentacion το 2018.

Ο Kanye West χρησιμοποίησε επίσης τη φωνή του εκλιπόντος ράπερ στο τραγούδι «Everything We Need» από το άλμπουμ «Jesus is King» του 2019 και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχουν περισσότερα ακυκλοφόρητα τραγούδια από το άλμπουμ του «Yandhi» (2018) που δεν κυκλοφόρησε ποτέ.