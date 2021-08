Kanye West: Πρόσφερε εμβόλια κατά του COVID-19 στο κοινό του πάρτι ακρόασης του νέου άλμπουμ του

Οι θαυμαστές του Kanye West είχαν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μία pop-up κλινική εμβολιασμού κατά του COVID-19 στο περιθώριο του τελευταίου πάρτι ακρόασης του νέου άλμπουμ του ράπερ.

Ο Kanye West διοργάνωσε το βράδυ της Πέμπτης 5 Αυγούστου ένα δεύτερο listening event για το νέο άλμπουμ του «Donda» εν αναμονή της κυκλοφορίας του.

Στους περίπου 42.000 θαυμαστές που κατέκλυσαν το «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα για να ακούσουν το δίσκο δόθηκε επίσης η ευκαιρία να εμβολιαστούν κατά του COVID-19.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης, μία ανάρτηση στο λογαριασμό του σταδίου στο Twitter επιβεβαίωσε ότι οι παρευρισκόμενοι θα μπορούσαν να εμβολιαστούν στο περιθώριο της εκδήλωσης.

«Προσφέρουμε εμβόλια της Pfizer στους θαυμαστές που θα παρευρεθούν στο αποψινό πάρτι ακρόασης», ανέφεραν οι εκπρόσωποι του «Mercedes-Benz Stadium».

We are offering Pfizer vaccines to fans attending tonight's listening party.

Vaccines will be offered in sections 340-347 until 9:30pm. pic.twitter.com/eDPEdgy29b

— Mercedes-Benz Stadium (@MBStadium) August 6, 2021