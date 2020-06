Ο Kanye West προαναγγέλλει το single «Wash Us In The Blood»

Το «Wash Us In The Blood» θα ανοίξει τον κύκλο του νέου άλμπουμ «God’s Country» του Kanye West.

Ο Kanye West ενημέρωσε τους ακόλουθούς του στο Twitter οτι ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Wash Us In The Blood» είναι καθ’ οδόν.

Ο 42χρονος ράπερ είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο τραγούδι σε συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο Απρίλιο στο περιοδικό GQ.

Το περιοδικό είχε δώσει στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα τους στίχους του «Wash Us In The Blood».

«Πλύνετε μας στο αίμα / Πλύνετε μας στο αίμα / Μια ολόκληρη ζωή πουλώντας ναρκωτικά / Μας έπλυνε μες στο αίμα / Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει / Άγιο Πνεύμα σε χρειαζόμαστε τώρα», αναφέρει ο ράπερ στο τραγούδι.

Ο Kanye West κοινοποίησε στο λογαριασμό του στο Twitter ένα σύντομο teaser, διάρκειας 10 δευτερολέπτων, από το «Wash Us In The Blood».

KANYE WEST

ARTHUR JAFA

PROJECT 02

WASH US IN THE BLOOD

FROM THE FORTHCOMING ALBUM GOD'S COUNTRY TODAY STILL #WESTDAYEVER pic.twitter.com/QgjqDQjQdS — ye (@kanyewest) June 29, 2020

Το «Wash Us In The Blood» θα αποτελέσει το πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ του Kanye West, το οποίο θα φέρει τον τίτλο «God’s Country».

Τον τίτλο του καινούργιου δίσκου αποκάλυψε πρώτος ο σκηνοθέτης και κινηματογραφιστής Arthur Jafa κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που έκανε στο Instagram.

Ο Arthur Jafa, τακτικός συνεργάτης του Kanye West, έχει αναλάβει μάλιστα την οπτικοποίηση του επερχόμενου τραγουδιού «Wash Us In The Blood».

Το άλμπουμ «God’s Country» θα αποτελέσει ένα ακόμα κεφάλαιο στην ενασχόληση του West με τη χριστιανική rap.

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ με θρησκευτικό τόνο, το σόλο «Jesus Is King» και το «Jesus Is Born» με το γκρουπ Sunday Service Choir, με το οποίο πραγματοποιούσε ζωντανές εμφανίσεις την εποχή προ του κορονοϊού.