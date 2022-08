Ο Kanye West πουλάει τη νέα συλλογή του μέσα σε σακούλες σκουπιδιών – Τι απαντά στην κριτική

Ο Kanye West προκάλεσε αντιδράσεις με τον ανορθόδοξο τρόπο που προτίμησε να κυκλοφορήσει τη νέα συλλογή του με τα GAP.

Αντί να παρουσιάσει τη νέα συλλογή της σειράς Yeezy x GAP σε κρεμάστρες και βάσεις, τα ρούχα ήταν στοιβαγμένα σε γιγαντιαίες σακούλες σκουπιδιών διάσπαρτες στον χώρο του καταστήματος.

Σε μία viral ανάρτηση στην οποία έχουν κάνει like πάνω από 60.000 λογαριασμοί, ένας χρήστης του Twitter με έδρα τη Νέα Υόρκη σχολίασε χαρακτηριστικά ότι οι υπάλληλοι των GAP «δεν θα σας βοηθήσουν ούτε να βρείτε το μέγεθός σας, πρέπει απλά να ψάξετε μέσα στα πάντα».

Η φωτογραφία έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να δηλώνουν ότι η αντισυμβατική προσέγγιση του Kanye West ήταν «ένα κοινωνικό πείραμα».

This is how they are selling Yeezy GAP. The sales associate said Ye got mad when he saw they had it on hangers and this is how he wanted it. They won’t help you find ur size too, you just have to just dig through everything pic.twitter.com/GNd08Zv1zC

— little miss (@owen__lang) August 15, 2022