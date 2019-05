Με αποκαλυπτικές λεπτομέρειες μιλά ο Kanye West για τις εμπειρίες του με τη διπολική διαταραχή.

Ο Kanye West είναι καλεσμένος στην εκπομπή «My Next Guest Needs No Introduction» του David Letterman όπου μιλά ανοιχτά για τη διπολική διαταραχή, περιγράφοντας λεπτομερώς τι συμβαίνει όταν έχει «επεισόδιο».

«Όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση, είσαι υπερ-παρανοϊκός για τα πάντα», εξηγεί.

«Αυτή είναι η εμπειρία μου – ο καθένας έχει διαφορετικές εμπειρίες – ο καθένας είναι τώρα ηθοποιός. Όλα είναι συνωμοσία, αισθάνεσαι ότι η κυβέρνηση βάζει chips στο κεφάλι σου. Αισθάνεσαι ότι σε καταγράφουν. Αισθάνεσαι όλα αυτά τα πράγματα. Ζεις αυτή τη στιγμή που νιώθεις ότι όλοι θέλουν να σε σκοτώσουν. Δεν εμπιστεύεσαι σχεδόν κανέναν», λέει ο Αμερικανός ράπερ.

Στη συνέχεια ο Kanye West περιέγραψε τι συνέβη όταν νοσηλεύτηκε έπειτα από ένα σοβαρό επεισόδιο, αποκαλύπτοντας ότι του είχαν δέσει τα χέρια και τον είχαν χωρίσει από την οικογένειά του.

«Σου δένουν τα χέρια, σε ναρκώνουν, σε βάζουν στο κρεβάτι και σε χωρίζουν από όσους γνωρίζεις. Είναι κάτι για το οποίο είμαι τόσο χαρούμενος που το βίωσα έτσι ώστε να μπορώ να ξεκινήσω να αλλάζω από εκείνη τη στιγμή», ανέφερε.

«Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να έχεις κάποιον που εμπιστεύεσαι. Είναι σκληρό και πρωτόγονο να το κάνεις αυτό», πρόσθεσε.

Έπειτα ο Kanye West εξήγησε πώς τον επηρέαζε η φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε: «Αν δεν παίρνεις φάρμακα καθημερινά για να σε κρατήσουν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση, έχεις τη δυνατότητα να σηκωθείς και μπορεί να οδηγηθείς σε σημείο όπου μπορείς ακόμη και να καταλήξεις στο νοσοκομείο. Και αρχίζεις να συμπεριφέρεσαι αλλοπρόσαλλα.»

«Όταν φορτώνεις, εκφράζεις περισσότερο την προσωπικότητά σου, Μπορεί να γίνεις περισσότερο έφηβος στην έκφρασή σου», συνέχισε. «Αυτή είναι η συγκεκριμένη εμπειρία που είχα τα τελευταία δύο χρόνια, διότι μου διαγνώστηκε [η διπολική διαταραχή] πριν δύο χρόνια.»

«Είναι ένα ζήτημα υγείας που έχει ισχυρό στίγμα και ο κόσμος επιτρέπεται να λέει τα πάντα γι’ αυτό και να κάνει διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο», δήλωσε ο Kanye West. «Είναι σαν “διάστρεμμα“ στον εγκέφαλο, όπως όταν έχεις διάστρεμμα στον αστράγαλο. Και αν κάποιος έχει διάστρεμμα στον αστράγαλο, δε θα τον πιέσεις περισσότερο.»

«Με εμάς [εκείνοι που επηρεάζονται από τη διπολική διαταραχή], όταν ο εγκέφαλός μας φτάσει σε σημείο “διαστρέμματος“, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για να το χειροτερεύσουν», είπε. «Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Μας έφεραν σε αυτό το σημείο και κάνουν τα πάντα για να το χειροτερέψουν.»

Το επεισόδιο του talk show «My Guest Needs No Introduction With David Letterman» με καλεσμένο τον Kanye West θα προβληθεί στο Netflix στις 31 Μαΐου.