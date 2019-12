Ο Kanye West παρουσιάζει το άλμπουμ «Jesus Is Born»

Η χορωδία του Kanye West παρουσιάζει το άλμπουμ «Jesus Is Born».

Την ημέρα των Χριστουγέννων επέλεξε συμβολικά ο Kanye West για να κυκλοφορήσει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ με τίτλο «Jesus Is Born» (Ο Ιησούς Γεννήθηκε).

Σε αντίθεση με το άλμπουμ «Jesus Is King», το οποίο αποκαλύφθηκε πριν ακριβώς δύο μήνες – στις 25 Οκτωβρίου, το «Jesus Is Born» κυκλοφορεί υπό το όνομα της gospel – rap χορωδίας Sunday Service.

Ο Kanye West είναι δημιουργός και επικεφαλής του σχήματος και πραγματοποιεί μαζί τα μέλη του εμφανίσεις τις Κυριακές, σε μορφή ιδιότυπης εκκλησιαστικής λειτουργίας.

Παρεμπιπτόντως, το «Jesus Is King» αποτέλεσε το ένατο συνεχόμενο άλμπουμ του δημοφιλούς που κάνει ντεμπούτο κατευθείαν στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard 200», επίδοση που συνιστά ιστορικό ρεκόρ.

Όσον αφορά το «Jesus Is Born», το άλμπουμ περιέχει 19 τραγούδια που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση και εξερευνούν θέματα σχετικά με τη χριστιανική πίστη.

Μεταξύ αυτών μία νέα έκδοση του τραγουδιού «Ultralight Beam», το οποίο είχε συμπεριληφθεί στη δισκογραφική δουλειά «Life of Pablo» (2016) του Kanye. , αλλά και το «Follow Me – Faith» στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί μελωδίες από το τραγούδι «Fade» του ίδιου άλμπουμ.

Ενώ στον καμβά των ήχων και των επιρροών του «Jesus Is King» είχαν αναμειχθεί gospel και hip-hop στοιχεία, το «Jesus Is Born» χαρακτηρίζεται ως μία παραδοσιακή προσέγγιση στο είδος της gospel μουσικής.



Το tracklist του «Jesus Is Born»

1. Count Your Blessings

2. Excellent

3. Revelations 19:1

4. Rain

5. Balm In Gilead

6. Father Stretch

7. Follow Me – Faith

8. Ultralight Beam

9. Lift Up Your Voices

10. More Than Anything

11. Weak

12. That’s How The Good Lord Works

13. Sunshine

14. Back To Life

15. Souls Anchored

16. Sweet Grace

17. Paradise

18. Satan, We’re Gonna Tear Your Kingdom Down

19. Total Praise