Τρεις εβδομάδες μετά την ιδιότυπη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, στο Λευκό Οίκο, Kanye West ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να «απομακρυνθεί» από την πολιτική – τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο Kanye West, ένας από τους διασημότερους υποστηρικτές του Trump και σύζυγος της τηλεπερσόνας Kim Kardashian, πήρε επίσης αποστάσεις από μία νέα εκστρατεία, την αποκαλούμενη «Blexit», που καλεί τους Αφροαμερικανούς να εγκαταλείψουν το Δημοκρατικό Κόμμα.

Σε μια ανάρτησή του στο Twitter, ο Kanye West υποστηρίζει ότι «τον χρησιμοποιούν» για να περνούν μηνύματα στα οποία ο ίδιος δεν πιστεύει.

Την εκστρατεία «Blexit» προωθεί η συντηρητική σχολιάστρια Candace Owens, η οποία πριν από μερικές ημέρες παρουσίασε μια σειρά από μπλουζάκια που υποτίθεται ότι σχεδίασε ο 41χρονος ράπερ, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει.

I introduced Candace to the person who made the logo and they didn’t want their name on it so she used mine. I never wanted any association with Blexit. I have nothing to do with it.

— ye (@kanyewest) October 30, 2018