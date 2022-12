Ο Kanye West μιλά για τις συνέπειες των πράξεών του σε ένα νέο τραγούδι

Ο Kanye West μοιράστηκε ένα νέο τραγούδι το οποίο περιλαμβάνει στίχους που αναφέρονται στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα, καθώς και ένα απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξή του στην οποία εξήρε ανοιχτά τον Χίτλερ.

Το νέο τραγούδι, που θυμίζει το παλαιότερο υλικό του, χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό samples από το τραγούδι «Someday We’ll All Be Free» του Donny Hathaway από το 1973.

Ο Kanye West το ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram το βράδυ της Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, πριν το διαγράψει λίγες ώρες αργότερα. Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε: «Censori overload. Η συλλογή μεταβλητών επιτόπων από το αντιγόνο προάγει μια ανοσολογική απόκριση στο σώμα».

Ο ράπερ δεν έδωσε επίσημο τίτλο στο τραγούδι, ωστόσο στα δημοσιεύματα αναφέρεται ως «Someday We’ll All Be Free» (από το κλασικό soul τραγούδι από το οποίο δανείζεται samples), ενώ αλλού στο διαδίκτυο αναφέρεται ως «Censori Overload» (από τη λεζάντα του West).

Στο τραγούδι, ο Kanye West κάνει αόριστες αναφορές στο πρόσφατο διαζύγιό του με την Kim Kardashian («Ξυπνάω με μηνύματα “δεν μπορώ να το κάνω αυτό πια”») και στην υποτιθέμενη ανωτερότητά του έναντι των άλλων («Οι πράοι θα ευδοκιμήσουν / Πού είναι λοιπόν ο Κριός μου;»).

Επίσης, σχολιάζει την καταδίκη και τις συνέπειες για την πρόσφατη σειρά αμφιλεγόμενων δηλώσεων και ενεργειών του, από τα αντισημιτικά σχόλιά του και τις αναρτήσεις του μέχρι τις εμφανίσεις του με γνωστούς λευκούς ρατσιστές («Όλοι είναι Karen / Ισχυρίζονται ότι νοιάζονται και / Δεν τους δόθηκε δίκαιη μεταχείριση»).

Προς το τέλος του τραγουδιού, ο Kanye West κάνει κάποιες πιο άμεσες αναφορές στις πρόσφατες αντισημιτικές εξάρσεις του και στο tweet που έκανε στις 9 Οκτωβρίου, γράφοντας θα «κάνει death con 3» στους Εβραίους.

Το outro του τραγουδιού χρησιμοποιεί αποσπάσματα από την πρόσφατη συνέντευξη του Kanye West στον ακροδεξιό συνωμοσιολόγο Alex Jones, όπου εξήρε ανοιχτά τον Αδόλφο Χίτλερ και υπερασπίστηκε τις πράξεις των Ναζί.

Το απόσπασμα προέρχεται από ένα σημείο όπου ο Alex Jones προσπάθησε να διασκεδάσει τα φιλοναζιστικά συναισθήματα του Kanye West, λέγοντας: «Μπορούμε απλά να πούμε ότι σου αρέσουν οι στολές τους, αλλά μέχρι εκεί;».

Στη συνέντευξη, ο West απάντησε: «Όχι, υπάρχουν πολλά πράγματα που αγαπώ στον Χίτλερ», αλλά στο απόσπασμα που υπάρχει σε αυτό το τραγούδι έχουν κοπεί ξεκάθαρα οι λέξεις «για τον Χίτλερ».

