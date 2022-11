Kanye West: «Με νάρκωσαν με φάρμακα για να είμαι ένας ευπρεπής διάσημος»

Ο Kanye West ανάρτησε έναν καταιγισμό από tweets και ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο πρώην προσωπικός γυμναστής του τον κακομεταχειριζόταν.

Ο 45χρονος ράπερ ξεκίνησε με την ανακοίνωση ότι «δεν θα μιλήσει σε κανέναν για ένα μήνα».

Στην ανάρτησή του πρόσθεσε ένα χειρόγραφο σημείωμα όπου ισχυριζόταν ότι θα προχωρούσε σε μία αποτοξίνωση «30 ημερών», στο πλαίσιο της οποίας θα έκανε «λεκτική νηστεία» και θα απέφευγε «το αλκοόλ, τις ταινίες για ενήλικες και τη συνουσία».

Αυτή η «λεκτική νηστεία», ωστόσο, δεν κράτησε πολύ.

Στη συνέχεια, ο Kanye West δημοσίευσε ένα γραπτό μήνυμα που φέρεται να έλαβε από τον Harley Pasternak, τον πρώην προσωπικό γυμναστή του, στο οποίο ο Pasternak τον απείλησε τον ράπερ ότι θα τον βάλει «ξανά σε ίδρυμα».

Μετά τα αντισημιτικά παραληρήματα του Kanye West, ο Pasternak, ο οποίος είναι Εβραίος, προσφέρθηκε να βοηθήσει τον ράπερ και του έδωσε «δύο επιλογές».

Η πρώτη επιλογή ήταν μία «στοργική, ανοιχτή συζήτηση» μαζί του βασισμένη σε «γεγονότα», ενώ του ζήτησε επίσης να απέχει από τις «βωμολοχίες» και τα «τρελά πράγματα».

«Δεύτερη επιλογή, σε βάζω πάλι σε ίδρυμα, όπου θα σου δώσουν ένα σωρό φάρμακα και θα γυρίσεις για πάντα στη χώρα των ζόμπι. Οι ημέρες σου με τα παιδιά για παιχνίδι απλά δεν θα είναι οι ίδιες», πρόσθεσε ο Pasternak.

Ο Kanye West έγραψε στη λεζάντα του tweet σχετικά με τα μηνύματα του Pasternak: «Αυτό που θα έπρεπε να είναι προφανές μέχρι τώρα είναι ότι μου έμαθαν μεγαλώνοντας να υπερασπίζομαι την αλήθεια μου ανεξαρτήτως των συνεπειών».

«Γι’ αυτό θα το ξαναπώ… Μου έκαναν λάθος διάγνωση για την ψυχική υγεία μου και σχεδόν με νάρκωσαν με φάρμακα για να με κάνουν έναν διαχειρίσιμο και ευπρεπή διάσημο», συνέχισε, αναφερόμενος στη διάγνωσή του με διπολική διαταραρχή.

What should be obvious by now is that I was raised to stand for my truth regardless of the consequences

So I will say this again I was mentally misdiagnosed and nearly drugged out of my mind to make me a manageable well behaved celebrity pic.twitter.com/3kRuxoLcts

— ye (@kanyewest) November 3, 2022