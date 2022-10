Ο Kanye West κλειδώθηκε και από το Twitter για τα αντισημιτικά σχόλιά του

Εξαντλούνται γρήγορα για τον Kanye West οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να κάνει τις αμφιλεγόμενες αναρτήσεις του.

Μόλις μία ημέρα αφότου το Instagram επέβαλε περιορισμούς στον λογαριασμό του 45χρονου ράπερ, κλειδώθηκε τώρα και ο λογαριασμός του στο Twitter, επειδή φέρεται να έκανε μία αντισημιτική ανάρτηση.

Ο λογαριασμός του στο Twitter κλειδώθηκε την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, αφού ο Kanye West έγραψε στο Twitter ότι θα «επιτεθεί πολεμικά στους Εβραίους», ανάρτηση που θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τις πολιτικές του Twitter κατά της ρητορικής μίσους.

Το tweet του αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε με το αυτοματοποιημένο μήνυμα: «Αυτό το tweet παραβίασε τους κανόνες του Twitter».

Εκπρόσωπος του Twitter επιβεβαίωσε σε δήλωσή του: «Ο εν λόγω λογαριασμός έχει κλειδωθεί λόγω παραβίασης των κανόνων πολιτικής του Twitter».

Προηγουμένως, το Instagram επέβαλε περιορισμούς στον λογαριασμό του Kanye West, επειδή υπαινίχθηκε ότι ο συνάδελφός του ράπερ Sean «Diddy» Combs, ελέγχεται από Εβραίους.

Εκπρόσωπος της Meta, της μητρικής εταιρείας του Instagram, επιβεβαίωσε ότι η πλατφόρμα διέγραψε μέρος του περιεχομένου από τον λογαριασμό του Kanye West, επειδή παραβίασε τους κανόνες και τις οδηγίες της.

Την Παρασκευή, ο Kanye West ανέβασε ένα στιγμιότυπο από ένα μήνυμα που φέρεται να είχε στείλει στον Diddy στο οποίο έγραφε: «Θα σε χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για να δείξω στους Εβραίους που σου είπαν να με κατηγορήσεις ότι κανείς δεν μπορεί να με απειλήσει ή να με επηρεάσει. Σας είπα ότι αυτό ήταν πόλεμος».

Σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή, η αμερικανική Ένωση κατά της Δυσφήμισης (Anti-Defamation League) καταδίκασε τα πρόσφατα σχόλια του Kanye West, χαρακτηρίζοντάς τα «επικίνδυνα» και παρέπεμψε τους ενδιαφερόμενους σε πηγές για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

«Η συμπεριφορά που έχει επιδείξει αυτήν την εβδομάδα ο Kanye West είναι ιδιαίτερα προβληματική, επικίνδυνη και αντισημιτική, τελεία. Δεν υπάρχει δικαιολογία για το γεγονός ότι προπαγανδίζει συνθήματα της υπεροχής των Λευκών και κλασικού αντισημιτισμού για τη δύναμη των Εβραίων, ειδικά με την πλατφόρμα που έχει», ανέφερε.

«Ισχύς. Απιστία. Απληστία. Θεοκτονία. Αίμα. Άρνηση. Αντισιωνισμός. Όλες αυτές είναι αντισημιτικές ρητορικές που αναλύουμε στον Οδηγό μας για την αποκάλυψη του αντισημιτισμού. Πολλά από αυτά τα μυθεύματα έχουν επηρεάσει τα πρόσφατα σχόλια [του Kanye West] και αυτό είναι επικίνδυνο», συνέχισε η ένωση.

Power. Disloyalty. Greed. Deicide. Blood. Denial. Anti-Zionism. All of these are antisemitic tropes that we break down in our #AntisemitismUncovered Guide at https://t.co/1D3LOM8xXQ. Many of these myths have influenced @KanyeWest's comments recently, and it's dangerous. https://t.co/fKQLPFkDR2

— ADL (@ADL) October 9, 2022