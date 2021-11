Ο Kanye West κάλεσε τον Marilyn Manson και τον Justin Bieber σε συναυλία της Sunday Service

Ο Kanye West αναβίωσε τις κυριακάτικες εμφανίσεις της χορωδίας Sunday Service, της οποίας ηγείται, με μία ειδική συναυλία που προβλήθηκε επί πληρωμή μέσω livestream την Κυριακή 31 Οκτωβρίου.

Ο 44χρονος ράπερ συνέχισε να επεκτείνει τη σχέση του με τον αμφιλεγόμενο Marilyn Manson, ο οποίος ήταν ένας από τους καλεσμένους στην τελευταία συναυλία της Sunday Service.

Ο Marilyn Manson εθεάθη ντυμένος στο ολόλευκα να αγκαλιάζεται με τον Kanye West και τον Justin Bieber, ενώ μια χορωδία γκόσπελ τραγουδούσε στο βάθος.

Αυτή ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση του Marilyn Manson στο πλευρό του Kanye West, μετά την παρουσία του στην εκδήλωση ακρόασης του άλμπουμ «Donda» του ράπερ στο «Soldier Field» του Σικάγο το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Manson, ο οποίος συμμετέχει επίσης στο τραγούδι «Jail Pt. 2» του «Donda» και έχει δεχτεί πολλαπλές αγωγές με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση, είχε επίσης τη συνοδεία μίας παιδικής χορωδίας σε μία εκτέλεση του τραγουδιού «Jesus Lord» από το «Donda».

Ο 53χρονος καλλιτέχνης είχε σκυμμένο το κεφάλι του και τα χέρια του σταυρωμένα στη μέση του σε όλη τη διάρκεια της παράστασης και άπλωσε το χέρι του στον ώμο του Kanye West κατά τη διάρκεια μιας στιγμής προσευχής.

Ο Justin Bieber στην εμφάνισή του με τη χορωδία Sunday Service ερμήνευσε τραγούδια από το «Donda», όπως τα «No Child Left Behind», «Hurricane», «Moon» και «Come To Life», ενώ στην livestream εκδήλωση ήταν καλεσμένος και ο Roddy Ricch, ο οποίος τραγούδησε το «Pure Souls».

Εκτός από μια εμφάνιση στο μνημόσυνο του DMX στο Μπρούκλιν τον προηγούμενο Απρίλιο, η τελευταία ολοκληρωμένη συναυλία της Sunday Service πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Μάρτιο του 2020, ακριβώς πριν την έξαρση της πανδημίας του COVID-19.

justin bieber is currently reciting a prayer out loud thanking god for creating birds, trees, and all animals surrounded by marilyn manson, kanye west and roddy rich pic.twitter.com/3OOgh1vw52

— KENNY BEAR (@RapDose) October 31, 2021