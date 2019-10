To «Jesus Is King» αντικατοπτρίζει τη στροφή του Kanye West σε ένα νέο τρόπο ζωής.

Ο Kanye West παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του «Jesus Is King».

Η κυκλοφορία του «Jesus Is King» συμπίπτει με την παγκόσμια πρεμιέρα της ομότιτλης ταινίας σε κινηματογράφους IMAX ανά επιλεγμένες χώρες στον πλανήτη. Τα γυρίσματα έγιναν έγιναν στο «Ρόδινο Κρατήρα», ένα πρότζεκτ που έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης James Turrell στη Βόρεια Αριζόνα.

Λίγοι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να αφήσουν ένα πολυδιάστατο αποτύπωμα όπως αυτό του 42χρονου ράπερ, παραγωγού και επιχειρηματία. Λίγοι καλλιτέχνες επίσης έχουν κατορθώσει να βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της συζήτησης όπως ο Kanye West.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2004 με το περίφημο άλμπουμ «The College Dropout» και χάραξε τη δική του πορεία, έχοντας κερδίσει 21 βραβεία Grammy.

To «Jesus Is King» αντικατοπτρίζει τη στροφή του Kanye West στη θρησκεία και στο χριστιανικό τρόπο ζωής. Μολονότι το διαφέρει από τις προηγούμενες δισκογραφικές δουλειές του διάσημου ράπερ, το μοναδικό αισθητήριο του Kanye διακρίνεται σε ολόκληρο το άλμπουμ.

Αποστολή του «Jesus Is King» είναι να προκαλέσει μια στιγμή συλλογισμού στον ακροατή ώστε να αναλογιστεί τον προορισμό του.

Ο Kanye West παρουσίασε τόσο το νέο άλμπουμ όσο και την ταινία του σε μια ξεχωριστή προβολή που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου στο Forum του Λος Άντζελες.

To «Jesus Is King» περιέχει 11 gospel τραγούδια με την υπογραφή του Kanye West στην ενορχήστρωση, τα οποία έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των παραστάσεων του γκρουπ Sunday Service που έχει σχηματίσει ο ίδιος.

Οι παραστάσεις των Sunday Service αποτελούν μία ιδιόμορφη λατρευτική ιεροτελεστία που λαμβάνει χώρα κάθε Κυριακή.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Kanye West κυκλοφορεί από τις GOOD Music και Def Jam / Universal Music ψηφιακά και θα ακολουθήσει η έκδοση CD και μπλε βινυλίου περιορισμένων αντιτύπων.

To tracklist του «Jesus Is King»

1. Every Hour (feat. Sunday Service Choir)

2. Selah

3. Follow God

4. Closed on Sunday

5. On God

6. Everything We Need (feat. Ty Dolla $ign & Ant Clemons)

7. Water (feat. Ant Clemons)

8. God Is

9. Hands On (feat. Fred Hammond)

10. Use This Gospel (feat. Clipse & Kenny G)

11. Jesus Is Lord