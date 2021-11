Ο Kanye West ισχυρίζεται ότι η Kim Kardashian είναι ακόμα η «σύζυγός του»

«Εξακολουθεί να είναι η σύζυγός μου, δεν υπάρχουν χαρτιά διαζυγίου».

Ο Kanye West δεν θέλει να χωρίσει από τη «σύζυγό του» Kim Kardashian.

Η σταρ του ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον ράπερ και πατέρα των τεσσάρων παιδιών της μετά από περισσότερα από έξι χρόνια γάμου τον Φεβρουάριο και αστειεύτηκε για τον χωρισμό τους όταν παρουσίασε το «Saturday Night Live» τον Οκτώβριο, λέγοντας στον μονόλογό της ότι εκείνη ήταν που πήρε την απόφαση.

Ο Kanye West, ο οποίος πρόσφατα άλλαξε νομικά το όνομά του σε Ye, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις διαδικασίες του διαζυγίου κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο podcast «Drink Champs» και επέμεινε ότι η Kim εξακολουθεί να είναι η σύζυγός του, τονίζοντας θέλει να συνεχίσουν να είναι μαζί.

«Το “SNL” έβαλε τη γυναίκα μου να πει “τον χώρισα” επειδή ήθελαν απλώς να πουν αυτήν την ατάκα και εγώ δεν έχω δει ποτέ τα χαρτιά, δεν έχουμε καν χωρίσει. Αυτό δεν είναι αστείο για μένα. Τα παιδιά μου θέλουν οι γονείς τους να μείνουν μαζί. Εγώ θέλω να είμαστε μαζί», υποστήριξε.

Ο Kanye West ανέφερε στη συνέχεια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον κρατούν μακριά από την Kim Kardashian.

«Αλλά αν κοιτάξετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι αυτό που προωθούν. Δεν είναι αυτό που θέλουν. Θέλουν έναν νέο γάμο, ένα νέο επεισόδιο, μια νέα τηλεοπτική εκπομπή», είπε.

Ο 44χρονος ράπερ και επιχειρηματίας αναφερόταν στην Kim Kardashian ως σύζυγό του καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, σημειώνοντας: «Εξακολουθεί να είναι η σύζυγός μου, δεν υπάρχουν χαρτιά (διαζυγίου)».

Η Kanye West επαίνεσε επίσης την Kim για το γεγονός ότι άλλαξε την αντίληψη της κοινωνίας για την ομορφιά.

Παρά τις δηλώσεις του Ye, τον Απρίλιο αναφέρθηκε ότι το πρώην ζευγάρι συμφώνησε στο δικαστήριο να τερματίσει τον γάμο του και να μοιραστεί την κοινή επιμέλεια των παιδιών του, της οκτώ ετών North, του πέντε ετών Saint, της τριών ετών Chicago και του δύο ετών Psalm.

Πιστεύεται ότι η συνέντευξη του Kanye West στο podcast πραγματοποιήθηκε πριν ο φωτογραφικός φακός εντοπίσει την Kim Kardashian μαζί τον κωμικό και ηθοποιό του «Saturday Night Live», Pete Davidson. Το φημολογούμενο ζευγάρι φέρεται να έχει βγει ήδη δύο ραντεβού αυτή την εβδομάδα.