Kanye West: Το Instagram επέβαλε περιορισμούς στον λογαριασμό του μετά από αντισημιτική ανάρτηση

Ο Kanye West δεν είναι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι το Instagram επέβαλε περιορισμούς στον λογαριασμό του και διέγραψε μέρος του περιεχομένου του επειδή παραβίασε τις πολιτικές της πλατφόρμας.

Ο 45χρονος ράπερ εμφανίστηκε το Twitter το Σάββατο και έστρεψε τα παράπονά του στον Mark Zuckerberg – τον ιδρυτή του Facebook και της μητρικής εταιρείας του Instagram, Meta Platforms – δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του με τον Zuckerberg σε μια εκδήλωση καραόκε, όπως φαίνεται.

«Κοιτάξτε αυτόν τον Mark», έγραψε ο Kanye West στο Twitter. «Πώς με διώξατε από το Instagram. Κάποτε ήσουν ο ***** μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε στο NBC News ότι το Instagram διέγραψε μέρος του περιεχομένου του λογαριασμού του Kanye West επειδή παραβίαζε τους κανόνες και τις οδηγίες της πλατφόρμας.

Look at this Mark

How you gone kick me off instagram

You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur

— ye (@kanyewest) October 8, 2022