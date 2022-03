Ο Kanye West εξηγεί γιατί πέταξε το μικρόφωνό του στην εκδήλωση για το «Donda 2»

Ο Kanye West αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο πέταξε το μικρόφωνό του την ώρα που ερμήνευε το «Jail Pt. 2» στην πρόσφατη εκδήλωση για την κυκλοφορία του «Donda 2» στο Μαϊάμι.

Αναφερόμενος στο περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας ανταλλαγής απόψεων που είχε μέσω Instagram με τη Sasha A. Berg και την Esther Coco Berg, ο Kanye West είπε ότι η αγανάκτησή του έφτασε στα όριά της εξαιτίας ενός αιτήματος ενός εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης.

Ο 44χρονος ράπερ ισχυρίστηκε ότι του «είπαν» ότι έπρεπε να προσθέσει τη λέξη «παράσταση» στην εκδήλωση για το «Donda 2», παρόλο που δεν ήταν μέρος του οράματός του.

«Δεν είχε να κάνει με τον ήχο», σημείωσε, απαντώντας στις φήμες που υποστήριζαν ότι η εκδήλωση σημαδεύτηκε από ηχητικά προβλήματα.

«Ήταν το γεγονός ότι μου είπαν, ένα πράγμα που μου είπαν ήταν ότι έπρεπε να γράψω τη λέξη “performance”. Αλλά αυτό που σας έδινα ήταν τέχνη του performance», εξήγησε.

«Έκανα αυτές τις εκδηλώσεις ακρόασης όταν κυκλοφόρησα το άλμπουμ μου (το “Donda”), όπου έβαζα μια μάσκα και σας έδινα αυτήν την εκδήλωση ακρόασης και ήταν μια εγκατάσταση. Και ουσιαστικά με ανάγκασαν να αναμείξω το Taco Bell και τα KFC. Βασικά με ανάγκασαν να αναμείξω τεκίλα με κονιάκ», συνέχισε.

«Έτσι, μόλις έπαιξε το τραγούδι και είδα τον εαυτό μου να πιάνει αυτό το μικρόφωνο ενώ αυτό δεν ήταν η αρχική μου ιδέα, είπα: “Θα το πετάξω αυτό το μικρόφωνο. Γιατί το κάνω αυτό;”», είπε.

Στη συνέχεια, ο Kanye West μίλησε για την απόφασή του να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του «Donda 2» αποκλειστικά στη συσκευή του Stem Player, αξίας 200 δολαρίων, αλλά και για την κίνησή του να δημοσιεύσει στο Twitter το 2020 αποσπάσματα του δισκογραφικού συμβολαίου του, συνδέοντας και τις δύο περιπτώσεις με τον λόγο για τον οποίο πέταξε το μικρόφωνο στην εκδήλωση στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα.

«Να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις sold out ένα στάδιο… και μετά να σου λέει ένας διοργανωτής: “Παρ’ όλα αυτά θα πάρεις το μικρόφωνο, αγόρι μου”. Δεν παίρνω το μικρόφωνο αν δεν χρειάζεται να το πάρω», ανέφερε.

Επίσης, ο Kanye West ανέλυσε περαιτέρω τη διάκριση μεταξύ των εκδηλώσεων και των πιο παραδοσιακών εμφανίσεων, σημειώνοντας ότι οι θαυμαστές της δουλειάς του θέλουν να δουν «τι βγαίνει από το μυαλό μου».

Στο τέλος του βίντεο, ο Ye παροτρύνει τη Sasha και την Esther να δημοσιεύσουν το υλικό της συνομιλίας τους.

Kanye West reveals why he threw the mic at the DONDA 2 event‼️👀 pic.twitter.com/WnbYKSsSAT

— RapTV (@raptvcom) March 2, 2022