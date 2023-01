Kanye West: Έκκληση να του απαγορευθεί η είσοδος στην Αυστραλία

Ο Kanye West έχει αποβληθεί από το Twitter και το Instagram, ενώ οι επιχειρηματικές συνεργασίες του με εταιρείες όπως οι Balenciaga, Adidas, Foot Locker, Gap και άλλες έχουν τερματιστεί από τότε που ο ράπερ δημοσιοποίησε τις αντισημιτικές πεποιθήσεις του.

Θα μπορούσε ολόκληρη η ήπειρος της Αυστραλίας να χαρακτηριστεί τον ράπερ ως persona non grata;

Ο 45χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει αλλάξει επίσημα το όνομά του σε Ye, φέρεται να παντρεύτηκε στις αρχές του μήνα την Bianca Censori, μία 27χρονη Αυστραλή αρχιτέκτονα που εργάζεται στην εταιρεία του Yeezy.

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε έκτοτε αφορμή για εβραϊκές οργανώσεις, όπως η Επιτροπή κατά της Δυσφήμισης της Αυστραλίας (ADC), να καλέσουν την αυστραλιανή κυβέρνηση να απαγορεύσει στον Kanye West την είσοδο στη χώρα καταγωγής της φημολογούμενης νέας συζύγου του.

«Η πρόσκληση για βία και μίσος πρέπει να έχει συνέπειες και η Αυστραλία δεν πρέπει να απλώσει το χαλί του καλωσορίσματος και να δώσει βήμα σε έναν μισαλλόδοξο που εκτοξεύει απειλές κατά της εβραϊκής κοινότητας και διακινεί μύθους συνωμοσίας για την εξουσία, την απληστία και τον έλεγχο από τους Εβραίους», ανέφερε ο Δρ. Dvir Abramovich, πρόεδρος της ADC, σε δήλωσή του στο news.com.au.

«Αυτού του είδους η ρητορική είναι επικίνδυνη και έχει συνέπειες στον πραγματικό κόσμο, δεδομένου ότι το πρόσωπο αυτό έχει περισσότερους από 30 εκατομμύρια οπαδούς, οι οποίοι μπορεί να αρχίσουν να πιστεύουν ότι τη δαιμονοποίηση της εβραϊκής κοινότητας και ότι πρέπει να δράσουν», συνέχισε.

«Σε μια εποχή αυξανόμενου αντισημιτισμού στην Αυστραλία και αυξανόμενης δυσφήμισης, η παρουσία του στη χώρα, η αποκρουστική αντιεβραϊκή προπαγάνδα και η υποκίνηση και η αποτρόπαια ρητορική του αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την εβραϊκή κοινότητα», τόνισε.

«Με βάση το ιστορικό δαιμονοποίησης του εβραϊκού λαού καλούμε τον υπουργό Giles να χρησιμοποιήσει την εξουσία του βάσει του άρθρου 501 του νόμου περί μετανάστευσης και να αρνηθεί την είσοδο στον Kanye», πρόσθεσε ο Abramovich.

Έκκληση στον Andrew Giles, τον Υπουργό Μετανάστευσης, Ιθαγένειας και Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων της Αυστραλίας, να εμποδίσει κάθε προσπάθεια του Kanye West να αποκτήσει βίζα για τη φημολογούμενη επικείμενη επίσκεψή του στην Αυστραλία, απευθύνει και η Αυστραλιανή Εβραϊκή Ένωση (AJA), η οποία εξέδωσε ανοιχτή επιστολή για το θέμα την Κυριακή 22 Ιανουαρίου.

«Ο αντισημιτισμός βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα στην Αυστραλία, μέρος μίας παγκόσμιας τάσης. Πολλαπλά πρόσφατα αντισημιτικά περιστατικά που σημειώθηκαν σε όλη την Αυστραλία είχαν ειδική αναφορά στον Kanye West, συμπεριλαμβανομένων γκράφιτι στη Μελβούρνη και φυλλάδια στο Μπρίσμπεϊν», αναφέρεται στην επιστολή.

«Η Αυστραλιανή Εβραϊκή Ένωση φοβάται ότι η επίσκεψη του Kanye West είναι πιθανό να φουντώσει την τεταμένη κατάσταση και ενέχει ακόμη και τον κίνδυνο να δημιουργήσει βία», σημειώνεται.

