Ο Kanye West έδειχνε πoρνό στους υπαλλήλους της Yeezy – Ακόμα τα δικά του ερωτικά βίντεο

Νέες καταγγελίες για τον Kanye West από πρώην μέλη της ομάδας της Yeezy και της Adidas.

Ο Kanye West φέρεται να έδειχνε πορνό, συμπεριλαμβανομένων των δικών του sex tapes, στους υπαλλήλους της Yeezy.

Αυτή η αποκάλυψη-βόμβα προέρχεται από ανοιχτή επιστολή που έστειλαν πολλά πρώην μέλη του προσωπικού της Yeezy προς το διοικητικό συμβούλιο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Adidas.

Όπως αναφέρει το Rolling Stone, οι υπάλληλοι της εταιρείας κατηγορούν τον Kanye West ότι τους έδειχνε επανειλημμένα «σκληρό πορνό» κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας.

Στην ανοιχτή επιστολή, με τίτλο «The Truth About Yeezy: A Call to Action for Adidas Leadership» (Η αλήθεια για τη Yeezy: Μια έκκληση για δράση προς την ηγεσία της Adidas), οι υπάλληλοι απαιτούν από την Adidas να επιληφθεί «του τοξικού και χαοτικού περιβάλλοντος που δημιούργησε ο Kanye West», συμπεριλαμβανομένου ενός «πολύ αρρωστημένου μοτίβου επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι στις γυναίκες».

Σύμφωνα με τους πρώην υπαλλήλους, ο Kanye West συζητούσε συχνά για πορνό κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, ενώ έπαιζε ακόμα και ακατάλληλα βίντεο κατά τη διάρκεια συναντήσεων του προσωπικού. Φέρεται επίσης να έδειχνε και τα δικά του ερωτικά βίντεο στους υπαλλήλους της Yeezy.

«Η υπερσεξουαλική συμπεριφορά του ήταν σταθερή από την αρχή», δήλωσε ένας πρώην ανώτερος υπάλληλος της εταιρείας στο Rolling Stone. «Δεν ξέρω αν υποχώρησε ποτέ».

Σύμφωνα με μια γυναίκα που κάποτε έδωσε συνέντευξη για μια θέση εργασίας στη Yeezy, άκουσε τον Kanye West να εκφράζει στους υπαλλήλους της Yeezy την επιθυμία του να δημιουργήσουν ένα αθλητικό παπούτσι μέσα στο οποίο θα μπορούσε να εκσπερματώνει.

«Όχι ένα αθλητικό παπούτσι για σεξ, αλλά κάτι που θα σου άρεσε τόσο πολύ που θα ήθελες να έχεις μια στενή σχέση μαζί του. Είπε: “Κυριολεκτικά να το γ***”. Ήταν πολύ ξεκάθαρος για το τι σήμαινε αυτό», εξήγησε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Kanye West προσπάθησε να εκφοβίσει τα στελέχη της Adidas δείχνοντάς τους πoρνό

Ένας σχεδιαστής που έκανε συζητήσεις να συνεργαστεί με τη Yeezy ισχυρίζεται ότι προσκλήθηκε στο σπίτι του Kanye West στο Hollywood Hills, όπου είδε τον ράπερ να παρακολουθεί σκληρό πορνό και να τον ρωτάει τη γνώμη του, ενώ «δεν γελούσε καθόλου».

Σύμφωνα με την επιστολή, το πορνογραφικό υλικό αποτελούσε μόνιμη συντροφιά για τον Kanye West.

Ένας από τους ανώτερους υπαλλήλους της Yeezy ανέφερε ότι τα στελέχη της Adidas τον είχαν προειδοποιήσει για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ράπερ πριν εργαστεί στην εταιρεία, λέγοντας: «Έι, απλά για να ξέρεις, θα υπάρχει όλη αυτή η αναφορά στο πορνό» και ένα δεύτερο στέλεχος είπε: «Θα σε πιάσει απροετοίμαστο την πρώτη φορά. Νομίζω ότι το κάνει για να αιφνιδιάσει τον κόσμο».

Ο υπάλληλος θυμήθηκε: «Ήταν σε μια συνάντηση και σου μιλούσε και κουβέντιαζε στο laptop του για να παίξει ένα βίντεο πορνό. Και έλεγε: “Ξέρω ότι είναι άβολο, αλλά το χρειάζομαι αυτό στο παρασκήνιο για να είμαι συγκεντρωμένος”. Και εσύ έλεγες: “Αααααα, εντάξει”».

Ο Kanye West φέρεται επίσης να είπε κάποτε στο προσωπικό: «Αν ποτέ κολλήσετε δημιουργικά, απλά παρακολουθήστε πορνό για 10 λεπτά».

Επίσης, ο Kanye West «κατά τα προηγούμενα χρόνια, ξεσπούσε στις γυναίκες που βρίσκονταν στην αίθουσα με προσβλητικά σχόλια και κατέφευγε σε σεξουαλικά ενοχλητικές αναφορές όταν έκανε παρατηρήσεις για τον σχεδιασμό».

«Αυτή η αντίδραση από έναν συνεργάτη της μάρκας είναι κάτι που δεν θα έπρεπε ποτέ να υφίστανται οι εργαζόμενοι της Adidas, ούτε η ηγεσία της Adidas θα έπρεπε να ανέχεται ποτέ», σημειώνεται από τους πρώην υπαλλήλους της Yeezy.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Kanye West: Η Adidas τερματίζει τη συνεργασία τους λόγω των αντισημιτικών σχολίων του

Η ανοιχτή επιστολή ισχυρίζεται επίσης ότι τα υψηλά ιστάμενα στελέχη της Adidas αγνοούσαν τα προειδοποιητικά σημάδια σχετικά με τις ανησυχητικές ενέργειες του Kanye West.

«Η πιο ανησυχητική συμπεριφορά που θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί από τη διοικητική ομάδα πολύ νωρίς στη συνεργασία είναι η χειριστική και βασισμένη στο φόβο προσέγγισή του για την ηγεσία της ομάδας, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να επιβάλει την κυριαρχία του στους υπαλλήλους της Adidas σε κλειστά δωμάτια», τονίζεται.

Οι υπάλληλοι ισχυρίζονται ότι τα στελέχη της Adidas «ξέχασαν τις ηθικές αξίες τους», παρόλο που γνώριζαν την «προβληματική συμπεριφορά» του Kanye.

Ένας πρώην υπάλληλος δήλωσε: «Δεν υπήρχε καμία λογοδοσία. Σημειωνόντουσαν δύσκολα περιστατικά, με στελέχη στην αίθουσα – σε επίπεδο αντιπροέδρου ή υψηλότερο – και δεν γινόταν τίποτα. Θα εμφανιζόσουν και την επόμενη ημέρα στη δουλειά».

Αφού έγινε γνωστή η ανοιχτή επιστολή, εκπρόσωπος της Adidas εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση προς το Rolling Stone: «Η Adidas δεν ανέχεται τη ρητορική μίσους και την προσβλητική συμπεριφορά και ως εκ τούτου τερμάτισε τη συνεργασία με την adidas Yeezy».

«Έχουμε συμμετάσχει και συνεχίζουμε να συμμετέχουμε ενεργά σε συζητήσεις με τους υπαλλήλους μας σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στην απόφασή μας να τερματίσουμε τη συνεργασία», συνέχισε.

«Έχουν την πλήρη υποστήριξή μας και καθώς επεξεργαζόμαστε τις λεπτομέρειες της διακοπής της συνεργασίας, είμαστε ξεκάθαροι ότι θέλουμε να διατηρήσουμε το ταλέντο και τις δεξιότητες των εργαζομένων μας εντός του οργανισμού μας», ανέφερε.