Ο Kanye West κυκλοφορεί την deluxe έκδοση του «Donda»

Η deluxe έκδοση του «Donda» περιέχει πέντε ολοκαίνουργια τραγούδια.

Ο Kanye West κυκλοφόρησε μία deluxe έκδοση του άλμπουμ του «Donda».

Η εκτεταμένη έκδοση του «Donda», που είναι διαθέσιμη στις ψηφιακές πλατφόρμες, περιέχει συνολικά 32 τραγούδια, τα 27 τραγούδια της στάνταρ έκδοσης καθώς και πέντε ολοκαίνουργια τραγούδια.

Επίσης έχει αναδιαταχθεί η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα τραγούδια στο άλμπουμ σε σύγκριση με την αρχική κυκλοφορία του.

Στα νέα τραγούδια στην deluxe έκδοση του «Donda» συγκαταλέγονται το «Life of The Party» με τον André 3000, το «Up From The Ashes» και το «Never Abandon Your Family», καθώς και το δεύτερο μέρος για τραγούδια όπως το «Keep My Spirit Alive» και το «Remote Control».

Το «Never Abandon Your Family» βρισκόταν στη λίστα των τραγουδιών που παίχτηκε στην πρώτη εκδήλωση ακρόασης του «Donda» στο «Mercedes Benz Stadium» της Ατλάντα στις 22 Ιουλίου και δεν παρουσιάστηκε ξανά στις επόμενες δύο εκδηλώσεις.

Ενώ ο Kanye West αφαίρεσε όλες τις βωμολοχίες, το «Never Abandon Your Family» δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική έκδοση του «Donda» κατόπιν αιτήματος του André 3000. Ωστόσο η deluxe έκδοση φέρει την ολοκληρωμένη εκδοχή του «Never Abandon Your Family» που δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία.

Στο «Remote Control Pt. 2», στο οποίο συμμετείχε ήδη ο Young Thug, προστίθεται ο Kid Cudi. Για το ίδιο τραγούδι έχει ηχογραφήσει ένα κουπλέ και ο Soulja Boy, ωστόσο η συμμετοχή του δεν έχει κυκλοφορήσει.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι φωνητικά στην εκδοχή του «Come To Life» που συμπεριλαμβάνεται στην deluxe έκδοση του «Donda» κάνει ο Tyler, the Creator.

Το «Donda», το οποίο πήρε τον τίτλο του από την εκλιπούσα μητέρα του Kanye West, κυκλοφόρησε από την Def Jam Recordings / Universal Music στις 29 Αυγούστου μετά από διαδοχικές αναβολές και καθυστερήσεις για να γίνει το δέκατο άλμπουμ του Ye που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200.