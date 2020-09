Kanye West: Το απίστευτο ποσό που έχει δαπανήσει για την προεκλογική εκστρατεία του

Ο Kanye West έχει δαπανήσει 6 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής για την προεκλογική εκστρατεία του ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, με σχεδόν όλα τα χρήματα να προέρχονται από προσωπικό δάνειο που έδωσε ο ίδιος στον πολιτικό συνδυασμό του.

Τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση χρηματοδότησης της εκστρατείας του West, η οποία κατατέθηκε στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Kanye West έχει ξοδέψει 5,86 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής για την προεδρική καμπάνια του, με τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα να προορίζονται για συμβούλους και αμοιβές, ενώ ο ίδιος ο ράπερ έχει προσφέρει στη διάθεση της εκστρατείας του πάνω από 6,7 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Να σημειωθεί ότι στην έκθεση ο 43χρονος Αμερικανός προσδιορίζεται ως «αυτοαπασχολούμενος / επιχειρηματίας».

Εκτός από τα προσωπικά κεφάλαια του Kanye West, η μόνη άλλη πηγή χρηματοδότησης της προεδρικής εκστρατείας του ήταν οκτώ σχετικά μικρές δωρεές από φαινομενικά τυπικούς πολίτες, που κυμαίνονταν από 200 έως 1.000 δολάρια η καθεμία.

Η προεκλογική εκστρατεία του καλλιτέχνη και επιχειρηματία έχει δημιουργήσει επί του παρόντος χρέη συνολικού ύψους άνω των 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, με το μεγαλύτερο ποσό να αποτελεί οφειλή προς τη συμβουλευτική εταιρεία «Fortified Consulting» από το Tempe της Αριζόνα.

Όταν ο Kanye West ανακοίνωσε τον προηγούμενο Ιούλιο την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφερε ότι θα καταθέσει υποψηφιότητα ως μέλος του πολιτικού συνδυασμού «Birthday Party», ονομασία που προέρχεται από λογοπαίγνιο με την αμφίσημη σημασία της λέξης «party» (πάρτι, κομματικός συνδυασμός).

Αν και ο West έχει πραγματοποιήσει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας του, το μεγαλύτερο μέρος της καμπάνιας φαίνεται να εκτελείται από πολιτικούς συμβούλους, έχοντας όμως ανάμεικτα αποτελέσματα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Kanye αποβλήθηκε από τα ψηφοδέλτια στην Αριζόνα επειδή είναι εγγεγραμμένος στην πολιτεία ως Ρεπουμπλικανός και ως εκ τούτου δεν είναι μπορεί να είναι υποψήφιος μαζί με τον Donald Trump, ενώ αποβλήθηκε από τα ψηφοδέλτια και στη Βιρτζίνια αφού δύο εκλέκτορες δήλωσαν ότι εξαπατήθηκαν να υπογράψουν έγγραφο υποστήριζε την υποψηφιότητά του ράπερ.

Ο Kanye West αναμένεται να συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια σε πολιτείες όπως η Οκλαχόμα, το Αρκάνσας, το Κολοράντο, η Μινεσότα, η Αϊόβα, το Τενεσί, η Δυτική Βιρτίζινα, το Βερμόντ και η Γιούτα.

Praise God … look at all the ballots we’re on On 🕊

Oklahoma

Arkansas

Vermont

West Virginia

Colorado

Iowa

Utah

Minnesota

Tennessee

Virginia

— ye (@kanyewest) August 21, 2020