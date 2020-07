Ο Kanye West ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ

Ο Kanye West ανακοίνωσε μέσω Twitter την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Πρέπει τώρα να εκπληρώσουμε την υπόσχεση της Αμερικής, εμπιστευόμενοι τον Θεό, ενοποιώντας το όραμά μας και οικοδομώντας το μέλλον μας. Κατεβαίνω ως υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ», έγραψε ο West χθες (τοπική ώρα), χρησιμοποιώντας το hashtag #2020VISION.

Το 2018 ο Kanye West, ένας από τους λίγους διάσημους καλλιτέχνες που στήριξε ανοικτά τον Donald Trump, ανακοίνωσε ότι αποστασιοποιείται από τα πολιτικά πράγματα.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε εμφανιστεί με καπέλο με το σύνθημα «Make America Great Again» (Κάντε ξανά την Αμερική μεγάλη) και είχε εκφράσει την αγάπη του για τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε μια ασυνήθιστη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι συνειδητοποίησε πως χρησιμοποιήθηκε «για να διαδοθούν μηνύματα στα οποία δεν πιστεύω», προσθέτοντας ότι αποστασιοποιείται «από τα πολιτικά πράγματα και θα επικεντρωθώ αποκλειστικά στο να είμαι δημιουργικός».

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020