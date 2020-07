Kanye West: Το νέο άλμπουμ «DONDA» κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα

Την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ ανακοίνωσε ο Kanye West.

Ο Kanye West δημοσίευσε μέσω του Twitter το tracklist ενός νέου άλμπουμ με τον τίτλο «DONDA», για το οποίο ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει αυτήν την Παρασκευή, 24 Ιουλίου.

Το «DONDA» έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο ράπερ είχε δηλώσει ότι ετοιμάζει ένα άλμπουμ που θα ονομαζόταν «God’s Country».

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Kanye West θα περιλαμβάνει συνολικά 12 τραγούδια, μεταξύ των οποίων ένα τραγούδι με τον τίτλο «God’s Country» και ένα με τον τίτλο «In God’s Country».

Εκτός έχει μείνει το single «Wash Us In The Blood» σε συνεργασία με τον Travis Scott, το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στα τέλη του Ιουνίου.

Το άλμπουμ «DONDA» περιέχει επίσης το «New Body», ένα τραγούδι που επρόκειτο να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Jesus Is King» του Kanye West, αλλά τελικά δεν βρέθηκε ανάμεσα στις τελικές επιλογές. Στο «New Body» θα συμμετείχαν τότε και η Nicki Minaj με τον Ty Dolla $ign.

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Το «DONDA» διαδέχεται για τον Kanye West το άλμπουμ «Jesus Is King», το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019 μετά από πολλές καθυστερήσεις.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που «Yeezus» αλλάζει τον τίτλο κάποιου project του πριν την κυκλοφορία του. Το «My Dark Dark Twisted Fantasy» (2010) αρχικά είχε την ονομασία «Good Ass Job», ενώ οι αρχικοί τίτλοι του «The Life of Pablo» (2016) ήταν «SWISH» και «Waves».

Ο Kanye West είχε μοιραστεί πριν λίγες ημέρες στο Twitter ένα απόσπασμα από το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «DONDA», το οποίο είναι αφιερωμένο στην εκλιπούσα μητέρα του, Donda West.

Παράλληλα, ο 43χρονος Αμερικανός ξεκίνησε την προηγούμενη Κυριακή (18/07) την προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία των ΗΠΑ.