Kanye West: Το αδημοσίευτο video του «Spaceship» κυκλοφορεί μετά από το 16 χρόνια

Ο Kanye West δίνει στη δημοσιότητα μετά από 16 χρόνια τα ακυκλοφόρητο music video για το τραγούδι «Spaceship».

Το «Spaceship» συμπεριλαμβάνονταν στο περίφημο «The College Dropout», το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του ράπερ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του 2014.

Παρότι ο Kanye West είχε γυρίσει εκείνη την εποχή ένα music video για το «Spaceship», το τελικό αποτέλεσμα έμεινε όλα αυτά τα χρόνια στο συρτάρι και δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα.

Αφού πέρασαν 16 χρόνια, ο Kanye West ενημέρωσε τους ακόλουθούς του στο Twitter ότι μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν το οπτικοποιημένο «Spaceship» στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι μια εκδοχή του music video που είχε διαρρεύσει είναι δημοσιευμένη στο YouTube από το 2009.

Στο music video του «Spaceship» ο Kanye West εμφανίζεται ως υπάλληλος ενός καταστήματος ένδυσης GAP που βρίσκεται σε ένα εμπορικό κέντρο.

Ο ράπερ δεν είναι ενθουσιασμένος από τη ζωή του και καταφέρνει να ξεφύγει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας κάνοντας όνειρα ότι ταξιδεύει στο διάστημα. Το «Spaceship» ολοκληρώνεται με τον West να φορά διαστημική στολή και να εκτοξεύεται στη στρατόσφαιρα.

Στο video εμφανίζονται επίσης οι GLC και Consequence.

Αν και ο Kanye West δεν εξήγησε γιατί κυκλοφόρησε ξαφνικά το vintage βίντεο, η απόφασή του ίσως συνδέεται με την πρόσφατη είδηση ότι υπέγραψε συμφωνία με την Gap Inc. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, ο 42χρονος Αμερικανός θα σχεδιάσει ενδύματα που θα πωλούνται αποκλειστικά στα καταστήματα λιανικής της αλυσίδας μόδας.

Δείτε το video του «Spaceship» στη διεύθυνση kanyewest.com.

UNRELEASED SPACESHIP VIDEO WITH GLC AND CONS

THIS IS WHAT WE DREAMED OF BACK THENhttps://t.co/Zdywsuyuld#WESTDAYEVER

